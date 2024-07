Súlyos beteg a mianmari elnök

Súlyos krónikus betegségben szenved Mjint Szve mianmari elnök – jelentette pénteken a mianmari állami média az országot ellenőrzése alatt tartó katonai vezetésre hivatkozva, közel két héttel a junta által elrendelt szükségállapot lejárta előtt.

A Global New Light című állami újság a kormányzat irányítása alatt álló államigazgatási tanács közleményét idézve arról számolt be, hogy az elnök pszichomotoros retardációban szenved, amely az agyi funkciók és a mozgáskoordináció leépülését jelenti. „Az orvosi vizsgálatok szerint neurológiai rendellenességektől és perifériás neuropátia betegségtől szenved” – derül ki a beszámolókból. Az elnök mindkét szemét megműtötték, és alultápláltságot is megállapítottak nála.

A közlések szerint Mjint Szve állapota számos orvosi beavatkozás után sem javult, beleértve egy szingapúri kezelést is.

A 73 éves volt katonatiszt a 2021-es államcsíny után került az államfői tisztségbe, de a tényleges hatalmat rögtön átruházta a juntára.

Bár Mjint Szve csupán névlegesen irányítja az országot, egészségügyi állapotának romlása komoly alkotmányos veszélyforrást jelent a kormányzás megtartására törekvő junta számára. Rendszerint ő írta alá például a kormányzat rendeleteit, amellyel a legitimitás látszatát kölcsönözte a katonai vezetésű hatalomnak.

A mianmari junta több alkalommal meghosszabbította a szükségállapotot az országban arra hivatkozva, hogy az lehetővé teszi „a terroristák elleni harc folytatását”. Választások kihirdetését is megígérte egy jövőbeli időpontban.

Mjint Szve legutóbb januárban jelentette be és indokolta meg a szükségállapot féléves meghosszabbításáról szóló döntést, amely július 31-én jár le.