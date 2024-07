Kémkedés címén 16 évre ítélték Evan Gershkovich amerikai újságírót Jekatyerinburgban

Tizenhat év fegyházbüntetésre ítélte Evan Gershkovich amerikai újságírót kémkedés címén a szverdlovszki régió bírósága pénteken Jekatyerinburgban.

Az orosz főügyészség 18 év kiszabását kérte. Gershkovich nem ismerte el bűnösségét.

A főügyészség szerint Gershkovich, a The Wall Street Journal című napilap munkatársaként az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) megbízásából 2023 márciusában Szverdlovszk megyében titkos információkat gyűjtött az Uralvagonzavod Kutatási és Termelési Komplexum Rt. hadiipari vállalatról.

A hatóság szerint törvénysértő tevékenységét az amerikai újságíró „gondos konspirációs intézkedések mellett” folytatta. Az előzetes vizsgálatot az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) nyomozati osztálya végezte.

Evan Gershkovichot 2023. március végén Jekatyerinburgban vették őrizetbe. Az FSZB szerint megpróbált titkos információkat szerezni az orosz hadiipari komplexum egyik vállalatának tevékenységéről. Az államtitkot érintő tárgyalás zárt ajtók mögött folyt.

Az ügy érdemi tárgyalása június 26-án kezdődött. Az egyik ülésen tanúként hallgatták meg Vjacseszlav Vegnert, a szverdlovszki régió törvényhozó közgyűlésének képviselőjét. A Kommerszant című lap szerint a politikus korábban azt mondta, hogy 2023-as jekatyerinburgi útja során Gershkovich a Wagner katonai magánvállalat tevékenységéről kérdezte őt.

Az amerikai kormányzat többször követelte az újságíró szabadon bocsátását. Gershkovich kicseréléséről tárgyalások folynak Moszkva és Washington között.

A 32 éves Gershkovich korábban dolgozott a The New York Timesnak és az AFP francia hírügynökségnek, együttműködött a The Economisttal, az MIT Technology Review-val és a Foreign Policy-val. Az újságíró 2017 óta Moszkvában dolgozik, ahol külföldi tudósítói akkreditációt kapott és egyebek között Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos témákra szakosodott. 2022 januárja óta a The Wall Street Journal tudósítója.

Kiemelt kép: Evan Gershkovich amerikai újságíró, a Wall Street Journal című amerikai napilap kémkedéssel vádolt tudósítója üvegkalitkában hallgatja az ítélethirdetést egy jekatyeringburgi bíróságon 2024. július 19-én (Fotó: EPA/STRINGER)