Deutsch Tamás: Ursula von der Leyen újraválasztása érdekében politikai alkut kötött az EP háborúpárti többségével

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki székébe történő újraválasztása érdekében politikai alkut kötött az Európai Parlament háborúpárti többségével, és ebben megállapodásban az is szerepelt, hogy szélsőséges módon támadta meg Orbán Viktor békemisszióját – jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján Strasbourgban.

„Világos és egyértelmű politikai paktum született. A háborúpárti európai parlamenti többség azt várta el a szavazatokért cserébe, hogy Von der Leyen a lehető legélesebben támadja Orbán Viktor békemisszióját” – hangsúlyozta. Deutsch úgy véli, hogy az elmúlt időszakban Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között a nyilvánosság előtt folyó „cicaharc” alakult ki, azonban – hangsúlyozta – a két politikus pártja, a DK és a Tisza teljes politikai koalícióban van az Európai Parlamentben, szembehelyezkedve az alapvető magyar nemzeti érdekekkel. „Az EP-ben a szocialista, illetve a néppárti frakció lelkesen, majdnem teljes egyetértéssel támogatta Ursula von der Leyen újraválasztását (….) Magyar Péter és Tarr István képviselő már hűségesküt tett a háborúpárti, migránssimogató, a genderideológiai őrületet tovább erősítő politikát meghirdető, és azt folytató Ursula von der Leyennek.”

„Ebből az következik, hogy a dollárbaloldal és az új ellenzék is Brüsszel alázatos szolgájaként működik”

– mutatott rá.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Orbán Viktor békemisszióját relativizálja-e, hogy moszkvai látogatása másnapján kijevi gyermekkórházat támadtak az orosz erők, Deutsch hangsúlyozta: az ilyen eseményeket csak az tudja megelőzni, ha a háború megszűnik. „Reméljük sikeresek lesznek a béke érdekében tett aktív lépések, és elejét tudják venni, hogy újabb tragédiák következzenek be. Ha nincs háború, akkor nincsenek háborús áldozatok” – húzta alá.

Gál Kinga fideszes EP-képviselő a sajtótájékoztatón kiemelte:

a Patrióták Európáért frakció nem szavazta meg Von der Leyen újabb öt évre szóló kinevezését.

„Európa ma gyengébb, mint öt évvel ezelőtt, és Ursula von der Leyen döntései is felelősek ezért. Nem tesz semmit a békéért, és egyre közelebb kerül Európa egy háborús konfliktushoz. Áterőltette a migrációs paktumot, ahelyett, hogy védte volna az Európai Unió külső határait. Nem védte meg a gyerekeinket, és továbbra is erőlteti a genderideológia propagálását. A méregzöld politikájával gyakorlatilag tönkretette a mezőgazdaságból élőket, a gazdákat, gyengítette Európa versenyképességét, nem beszélve arról a szankciós politikáról, ami ártott az egész Európa energiabiztonságának” – taglalta. Hozzátette, hogy

szerdán a bíróság is elmarasztalta a korrupciógyanús vakcinaszerződések kérdése miatt.

Gál Kinga szerint az elmúlt öt évben a brüsszeli bürokrácia túlterjeszkedett és ezt a megerősítést az Európai Bizottság elnökétől kapta. Emellett sértette és bejelentése szerint tovább is fogja sérteni a tagállamok hatáskörét, szuverenitását, például azáltal, hogy át akar térni a minősített többségű szavazásra, megfosztva a tagállamokat vétójoguktól – mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy Von der Leyen politikai zsarolásra használta fel a jogállamisági elvet, jogtalanul visszatartva az uniós forrásokat, Magyarország, és a korábbi lengyel kormány esetében is „Főszabállyá tette a kettős mércét, és az is választási kampánya része lett, hogy az uniós intézményeket utasítja a magyar uniós elnökség bojkottálásra. Ez árt az európai együttműködésnek az intézmények közötti jó kapcsolatnak és jóhiszeműségnek” – hívta fel a figyelmet Gál Kinga.

Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője Von der Leyen újraválasztásával kapcsolatban a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta:

„Európa többet érdemel, mint amit Von der Leyentől kapott az elmúlt öt évben.”

„A mai, hibás döntés nehezíti egy normális, XXI. századi európai együttműködés esélyét. Mérhetetlen sok munka! Több bizalom egymásban!”.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője beszél az Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének újraválasztása utáni sajtótájékoztatón az Európai Parlamentben (EP) Strasbourgban 2024. július 18-án. Mellette Gál Kinga, az EP fideszes képviselője, a Patrióták Európáért frakció alelnöke (b). (Fotó: MTI/Purger Tamás)