Szakadékba zuhant egy utasokkal teli busz Peruban

A busz hajnalban megcsúszott az autópályán az Andokban fekvő Ayacucho régióban, felborult, majd körülbelül 200 méteres lejtőn zuhant lefelé – közölte Jhonny Rolando Valderrama, az autópálya-védelmi osztály vezetője az Andina állami hírügynökséggel.

At least 23 people were killed and 13 injured in Peru after a bus crashed while traveling through a mountainous area, the country’s interior ministry said https://t.co/xkpOUafPsn pic.twitter.com/1tbvcYPKTp

