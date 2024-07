Alig tíz nappal az olimpia előtt megszúrtak egy rendfenntartót – katari rendőrök, kiképzett kutyák és katonák ezrei vigyáznak a biztonság miatt aggódó párizsiakra

Alig több mint egy héttel a párizsi nyári olimpia előtt továbbra is magas készültségben vannak a francia hatóságok a különféle szervezetektől érkező fenyegetések miatt. Egy, a Le Figaro által készíttetett közvélemény-kutatás szerint a franciák 68 százaléka aggódik a biztonság miatt a nyári játékok ideje alatt. Gérald Darmanin belügyminiszter bejelentette: csak Párizsban mintegy 7500 rendőr és 4500 katona vigyázza a rendet az olimpia idején, sőt katari, spanyol és lengyel rendőrök is segítik majd a francia biztonsági erők munkáját. Az ellenőrzések már a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren elkezdődnek, ahol robbanószer-kereső kutyák szimatolják át az olimpiára érkezők táskáit, ruházatát.

Szoronganak a párizsiak a 2015-ben a Bataclan színházban, a Stade de France nemzeti stadionnál és más helyszíneken elkövetett robbantásos merényletek óta. Különösen aggódnak a franciák biztonságuk miatt a bő egy hét múlva kezdődő nyári olimpia alatt, amelyet világszerte várhatóan több milliárd tévénéző követ majd figyelemmel – írja a Le Figaro. Még több mint egy hét van a nyári játékok első napjáig, és

máris megtörtént az első késes támadás: hétfő este egy járőröző terrorelhárító katonát vállon szúrtak a Gare de l’Est pályaudvar közelében.

A katonát kórházba szállították, az elkövetőt előállították – közölte a francia belügyminiszter.

Félnek a franciák egy friss közvélemény-kutatás szerint

A július 26-án kezdődő ötkarikás játékok előtt az egyik nagy francia közvélemény-kutató, a Fiducial/Odoxa a Le Figaro című lap megbízásából készített felmérést. Eszerint

a franciák 68 százaléka kifejezetten aggódik a biztonság miatt, főként a turisztikailag kiemelt területeken,

hasonlóképpen a tömegközlekedési eszközökön, legyen szó helyi buszjáratokról, a földalattiról, az elővárosi vonatokról vagy akár a távolsági buszokról.

84 % des Français redoutent que les problèmes d’insécurité rencontrés par les touristes détériorent aux yeux du monde l’image de l’Hexagone et de sa capitale.

→ https://t.co/4VADmlrz76 pic.twitter.com/gh2UJlvhst — Le Figaro (@Le_Figaro) July 16, 2024

Franciaországban március végén emelték a legmagasabb szintre a biztonsági készültséget, miután több halálos áldozattal járó merénylet történt a Moszkva melletti Krasznogorszkban egy koncertteremben. A cselekményért az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet vállalta a felelősséget. A párizsiak különösen aggódnak az olimpia nyitóünnepsége miatt, amely a Szajnán zajlik majd, hajók és csónakok jelennek meg, és a partról turisták tömegei figyelik a látványosságot.

Több mint száz rendőr érkezik Katarból, háromszor annyi Spanyolországból

Gérald Darmanin belügyminiszter az AFP-nek arról számolt be, hogy mintegy 45 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak az esemény biztosítására Párizs környékén. A játékok ideje alatt 18 ezer francia katonát vetnek be szerte az országban, közülük 4500-at a fővárosban, továbbá 3000 légi bevetésben jártas katonát – a mintegy 35 ezer rendőr és csendőr mellett. A francia rendőrök, csendőrök munkáját a nyelvi-kulturális akadályok leküzdése érdekében külföldi kollégák is segítik majd, tette hozzá a belügyminiszter.

Le CIO utilise l’IA aux JO de Paris 2024 pour améliorer l’expérience des fans, la sécurité et le bien-être des athlètes. Intel et des outils touristiques intelligents seront déployés. #Paris2024 #IA 👉https://t.co/eGyBDXJo0U — LeMagIT (@LeMagIT) July 16, 2024

A belügyminisztérium megerősítette, hogy ezen a héten 43 katari rendőr érkezett Párizsba, és további 62 rendfenntartó lép szolgálatba az augusztus 11-ig tartó játékok idején. Az összesen 105 katari rendőrből álló kontingens soraiban egy rendőrkutyás alakulat is helyet kap.

Feladatuk a táskákba vagy ruha alá rejtett rejtett robbanószerkezetek felkutatása lesz a versenyhelyszíneken, de a kutyás egységek ott lesznek a Charles de Gaulle repülőtéren is.

A spanyol belügyminiszer szintén közölte, hogy Madrid 313 rendőrt küld Párizsba, ezzel segítve az olimpiai és paralimpiai játékok biztonságos lebonyolítását. Gérald Darmanin szerint mintegy nyolcvan ország szakemberei segítik a francia hatóságok munkáját, amelyek rendőröket, csendőröket és tűzszerészeket küldenek az olimpia idejére. Ezeket az országokat a szakértelmük és technikai képességeik alapján választották ki – magyarázta a miniszter a FranceInfo rádió adásában.

Iszlamisták és ügynökök próbáltak beférkőzni az önkéntesek közé

Darmanin belügyminiszter az Insidethegames.biz olimpiai portálnak arról is beszélt, hogy a szervezők és

a hatóságok eddig mintegy 3500 „potenciálisan veszélyes” személyt zártak ki az olimpiáról.

Kiemelte, hogy a játékok biztonságára veszélyt jelentő önkéntesek kiszűrésére mintegy 770 ezer ellenőrzés során került sor. Darmanin szerint az elutasítottak között több tucat iszlamista, szélsőbal- és szélsőjobboldali körhöz közel álló radikális is volt.

Kitért arra, hogy biztonsági okokból az olimpiai és paralimpiai játékokon közreműködésre jelentkezők közül 800 önkéntes jelentkezőt utasítottak el, és ezer magánügynök alkalmazásától is eltekintettek.

Hozzátette, hogy az olimpiai lángot vinni akarók közül is többeket kiszűrtek, a fáklyás staféta tagjának jelentkezőket ellenőrizve 13 személyről derítették ki, hogy bűnözői hátterük van.

Kiemelt kép: A 2024-es párizsi nyári olimpia biztonságát felügyelő katonák a Párizs környéki vincennes-i erődben, 2024. július 15-én. Az ötkarikás játékok biztonságát 4500 katona őrzi majd. A párizsi olimpiára július 26. és augusztus 11. között kerül sor (Fotó: MTI/AP/Thomas Padilla)