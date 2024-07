Demokrata képviselő: Ne hívjuk fasisztának az ellenfeleinket!

A Donald Trump volt elnök ellen elkövetett merényletet követően fel kell tennünk magunknak a kérdéseket országunk jövőjéről, hogy mit szeretnénk, és hogy mit hagyunk itt gyermekeinknek – írta Jared Golden az X-en.

I am praying for former President Trump and others at the rally today in PA, as well as for law enforcement on the scene. I pray whoever is responsible is quickly apprehended and held accountable.

There must be no room for violence of any kind in our politics.

— Congressman Jared Golden (@RepGolden) July 13, 2024