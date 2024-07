Többször kérték Trump védelmének megerősítését, de az amerikai titkosszolgálat megtagadta azt

„Nagyon megbízható forrásból tudom, hogy többször kérték (a volt elnök) megerősített titkosszolgálati védelmét. Mayorkas miniszter azonban elutasította azt” – írta Waltz az X-en.

Mike Waltz, aki a washingtoni belbiztonsági bizottság tagja, ezt néhány órával azután írta, hogy Donald Trump volt elnök ellen fegyveres merényletet követtek el szombaton, a pennsylvaniai Butlerben rendezett kampánygyűlésen.

I have very reliable sources telling me there have been repeated requests for stronger secret service protection for President Trump.

Denied by Secretary Mayorkas. https://t.co/RazOVcJgCk

