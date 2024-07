Hajléktalan nő rabolt el egy négyéves kislányt Kaliforniában

A pénteki esetre akkor került sor, amikor a nagymama éppen a fizetéssel bajlódott az étteremben. A 30-as éveiben járó asszony ezt kihasználva elcsalta a kislányt.

A Santa Monica-i rendőrség szerint pénteken egy kétségbeesett nagymama hívta őket péntek délben, amikor négyéves lányunokája eltűnt az étteremből, ahol együtt ebédeltek.

Homeless person allegedly abducts 4-year-old at California restaurant amid uptick of crime FUCK THESE ILLEGALS https://t.co/P064UNxt98 — SOCIALISM SUCKS (@davidjmcwalter) July 13, 2024



A rendőrség perceken belül a helyszínen volt, és nagy intenzitással keresni kezdték az eltűnt gyermeket. A videófelvételekből kiderült:

egy 30-as éveiben járó, „erős testalkatú” nő csalta el a kislányt,

amikor a nagymama figyelmét a számla kifizetése terelte el – egészíti ki a ktla.com.

Motelba vitte a gyermeket

A rendőrök a „hajléktalan nőként” azonosított gyanúsítottat és az eltűnt gyermeket az egyik helyi motel szobájában találták meg. A hatóságok emberrablás gyanújával vonták felelősségre az asszonyt.

Helyi lakosok X-bejegyzései arra engednek következtetni, hogy illegális bevándorlók állhatnak mind a gyermekrablási kísérlet, mind az utóbbi időkben a korábban csendes és biztonságos régióban megszaporodott támadások mögött.

NEW—Video out of California shows a group of illegals breaking into the country comprised of mostly military-age Chinese men. The invasion continues, and it’s by design. Video by @NewsNation‘s Jorge @VenturaReport pic.twitter.com/p7JGANcTjt — Charlie Kirk (@charliekirk11) December 4, 2023



A hír kapcsán a Fox News kiemeli:

erőteljesen növekszik a bűnözés, szaporodnak a vagyon és személybiztonság elleni cselekmények a demokrata fellegvárban:

az elmúlt időszakban két súlyos esetet is hajléktalanok követtek el a régióban.

Over The Past Few Weeks We’ve Seen Countless Unmarked Busses Dropping Off Illegal Immigrants Into San Diego, California These Condos Start At $1.3 Million & Rent For Around $4,300 Per Month Their Fountains Are Now Being Used As Free Lounging Pools For Illegals ☀️💦 pic.twitter.com/lrGvuCdfAI — Wall Street Apes (@WallStreetApes) September 20, 2023

Garázda hajléktalanok

A gyermek elcsalására azt követően került sor, hogy májusban

egy 73 éves nőt brutálisan bántalmazott

egy hajléktalan férfi.

Homeless California parolee dragged female jogger by ponytail on beach in attempted sexual assault: police A homeless man with a criminal record is accused of attacking a woman along the beach in Santa Monica and attempting to drag her into a public restroom. The alleged attack… pic.twitter.com/di3ubGRgjr — Suhr Majesty (@ULTRA_MAJESTY) May 17, 2024

Körülbelül egy héttel korábban szintén egy hajléktalan férfit tartóztattak le egy kocogó nő megerőszakolásának kísérlete miatt. Egy Santa Monica-i lakos szerint az egykor idillikus tengerparti város „már nem az, ami volt”.