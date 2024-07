Fenyegető videót töltött fel magáról a merénylet előtt Donald Trump támadója

Gyorsan azonosították a támadót, egy 20 éves helybéli férfit. Thomas Matthew Crooksról máris nyilvánosságra került egy videó is, amelyben fenyegetően azt mondja, gyűlöli a republikánusokat, gyűlöli Trumpot. Közben több szemtanú is azt állítja, hogy percekkel a támadás előtt látták a férfit, ahogy felmászik a fegyverével a tetőre, szóltak a hatóságoknak is, de nem történt semmi.

Fegyver van nála! – kiabálja kétségbeesetten Donald Trump szombati nagygyűlésének egyik résztvevője egy a videón, amit az M1 Híradójában mutattak meg. A közösségi oldalon terjedő felvételen látszik, ahogy a jelenet egy pillanat alatt káoszba fordul. A figyelmeztető kiáltás után a környéken állók menekülni kezdenek. A videón ezután hallatszik, ahogy eldördül a Donald Trumpra leadott három lövés, majd az is, ahogy a hatóságok szintén lövésekkel válaszolnak. Egy hang ezután a merényrőle utalva azt mondja, hogy a tetőn van. Egy másik videón egy pillanatra látszik is, ahogy egy közeli épület tetején egy férfi hasal. A videó ráközelít a merénylőre, majd lövés és hangos sikoltás következik. Később az is hallatszik, ahogy valaki azt mondja: a figyelmeztetések ellenére a titkosszolgálat emberei csak nézték a támadót. Kapcsolódó tartalom Megszólalt a sajtónak Donald Trump merénylőjének édesapja A helyszínen megölt Thomas Matthew Crooks családjából egyelőre egyedül az édesapja nyilatkozott a sajtónak. „Észrevettük, ahogy egy férfi felfegyverkezve kúszik a tetőn, úgy 15 méterre tőlünk. Többen is rámutattunk! Ott volt a kezében a fegyver!” – ezt mondta a BBC-nek egy másik szemtanú is. A férfi az újságírónak arról beszélt: percekig próbálták figyelmeztetni a rendőröket a veszélyre. „Tisztán kivehető volt a puska, mutogattunk rá és szóltunk a rendőröknek, hogy hé emberek, ott van valaki egy fegyverrel! De ők csak néztek, mintha fogalmuk se lett volna, hogy mi történik. Mi meg csak mondtuk, hogy figyeljetek már, ott van a tetőn, innen látjuk! Trump miért beszél még? Miért nem viszitek le? – idézte fel a történteket a férfi, aki azt is hozzátette, érthetetlen, hogy a titkosszolgálat emberei ennek ellenére csak bámultak rá. „Két vagy három percig álltam így a tetőre mutogatva, de nem történt semmi. A következő pillanatban eldördült egy csomó lövés. Lehet, hogy a rendőrök nem látták a merénylőt, mert nekik takarásban volt, de miért nem volt minden háztetőn egy biztonsági ember?” – kérdezte feldúlva a BBC-nek nyilatkozó szemtanú. A támadót végül csak azután lőtték le a helyszínt biztosító mesterlövészek, hogy rálőtt Donald Trumpra, egy nézőt megölt, kettőt pedig súlyosan megsebesített. Az FBI vasárnap megerősítette, hogy a merénylő valóban a gyűlés biztonsági zónáján kívül, nagyjából 130 méterre a színpadtól egy épület tetején tartózkodott, vagyis nem ment át a lőfegyverek kiszűrésére szolgáló ellenőrző kapun. Kapcsolódó tartalom Megjelentek az első fotók Donald Trump támadójáról A hatóságok fejbe lőtték az elkövetőt. A Szövetségi Nyomozó Iroda megbízott különleges ügynöke szombaton gyilkossági kísérletként utalt a történtekre. Az FBI vasárnapra azonosította a támadót és azt közölte, hogy a lövéseket egy bizonyos Thomas Matthew Crooks adta le. Az internetet ezután szinte azonnal bejárta az a videó, amelyet Thomas Matthew Crooks a merénylet előtt töltött fel saját magáról. A mindössze 20 éves pennsylvaniai férfi a felvételen arról beszél, hogy gyűlöli Trumpot. „Gyűlölöm a republikánusokat, gyűlölöm Trumpot és tudjátok mit? Rossz embert kaptatok!” – mondta a támadó. Az elkövető a Donald Trump naggyűlésétől nagyjából egy órára található Bethel Parkban élt. Otthonának környékét vasárnap hermetikusan lezárták a hatóságok, indítékáról azonban a Szövetségi Nyomozó Iroda egyelőre nem nyilatkozott. Azt ugynakkor közölték: a jelenlegi információk szerint magányos elkövetőről van szó, így a közvetlen veszély elhárult. Kiemelt kép forrása: MTI