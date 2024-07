Donald Trump szerint egyedül Isten akadályozta meg az elképzelhetetlent

Összefogásra szólította fel az amerikaiakat Donald Trump vasárnap, az ellene történt, véres merényletet követően a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében.

Trump on TruthSocial this morning: “It was God alone who prevented the unthinkable from happening.” pic.twitter.com/iV8rbMUqML

— Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) July 14, 2024