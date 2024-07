Biden választási stábja felfüggeszti kampányvideói vetítését a Trump-merénylet miatt

Joe Biden amerikai elnök szombaton elítélte a vetélytársa, Donald Trump volt ellen elkövetett merényletkísérletet, kampánystábja közölte, hogy felfüggeszti a kampányhirdetések közlését.

Az elnök a politikai erőszak megszüntetésére szólított fel. Hangsúlyozta:

„Amerikában nincs helye az ilyen jellegű erőszaknak. Ez beteges”

– mondta, hozzátéve, hogy alaposan tájékozódott az ügyben, és tervezi, hogy beszélni fog Trumppal.

A 81 éves elnök a Delaware állambeli Rehoboth Beach-en egy templomban tartózkodott, amikor a lövöldözés történt, majd később rezidenciájára indult. Kiadott egy írásos nyilatkozatot, majd elhagyta delaware-i tengerparti házát, és a helyi rendőrkapitányság felé vette az irányt, hogy kamerák előtt beszéljen a kérdésről.

Arra a kérdésre, hogy szerinte a lövöldözés merénylet volt-e, Biden azt mondta: „van egy véleményem, de nem ismerek minden tényt”. Később telefonon beszélt a 78 éves Trumppal – közölte a Fehér Ház, de részleteket nem közöltek.

Biden egyik kampánytisztviselője azt mondta, hogy a csapat „azon dolgozik, hogy a lehető leggyorsabban levegyük a televíziós hirdetéseinket”, válaszul a történtek súlyosságára.

Donald Trumpra a pennsylvaniai Butlerben tartott kampánygyűlésen lőtt rá egy 20 éves férfi. A merénylő több lövést is leadott a volt elnökre, aki csak könnyebben sebesült meg. Egy másik ember viszont meghalt a támadásban és ketten életveszélyesen megsebesültek. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Trump elleni gyilkossági kísérletként kezeli az ügyet. A támadóval a helyszínen végeztek a hatóságok.

Kiemelt kép: Former US President Donald Trump is rushed off stage by secret service after an incident during a campaign rally at the Butler Farm Show Inc. in Butler, Pennsylvania, USA, 13 July 2024. (Forrás: EPA/DAVID MAXWELL)