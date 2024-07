Az UNHCR számít Magyarországra

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) számít Magyarországra, hogy a partnerség szellemében tovább erősíti az Európai Unión belüli szolidaritást és a sok menekültet befogadó államok támogatását.

Az UNHCR az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében beszámolt arról, hogy miután Magyarország július elsején átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, az UNHCR európai igazgatója, Philippe Leclerc kétnapos látogatást tett Budapesten. Megbeszéléseket folytatott a Belügyminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma illetékeseivel, továbbá találkozott több civil szervezet munkatársaival és a Magyarországon élő ukrajnai menekült közösség képviselőivel.

Kiemelték: Magyarország „kritikus pillanatban” tölti be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét, amikor világszerte rekordszámú, a becsült adatok szerint mintegy 120 millió ember él üldöztetés, fegyveres konfliktus, erőszak és emberi jogok megsértése miatt az otthonától erőszakkal elszakítva. Felhívták a figyelmet arra, hogy a világ menekültjeinek többségét mindeközben továbbra is Európán kívüli, alacsony és közepes jövedelmű országok fogadják be.

Tájékoztatásuk szerint látogatásán Philippe Leclerc szólt azokról a kihívásokról, amelyek az otthonukból erőszakkal elűzöttekről gondoskodás során felmerülnek, és hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a származási országokkal, az első befogadó országokkal és a tranzitországokkal egyaránt.

Az EU-elnökség kivételes lehetőséget kínál, hogy előremozdítsák ezeket a törekvéseket, és egy átfogó megközelítés felé lépjenek tovább a menekültek és a bevándorlók mozgásának kezelésével kapcsolatban

– állapította meg.

Megítélése szerint Európának továbbra is biztonságos menedéknek kell maradnia azok számára, akik menedékjogot kérnek, miközben érdemi megoldásokat kell kínálnia a menekülteknek és a bevándorlóknak már az utazásuk korai szakaszában.

Ezeken az erőfeszítéseken keresztül az EU már az előtt elérhetővé tehet különböző lehetőségeket, ha az emberek úgy döntenek, nekivágnak a veszélyekkel teli utazásnak Európa felé. Ezzel kapcsolatban az UNHCR számít Magyarországra, hogy a partnerség szellemében tovább erősíti az Európai Unión belüli szolidaritást és a sok menekültet befogadó államok támogatását – fejtette ki.

Pintér Sándor belügyminiszterrel Philippe Leclerc az EU közelmúltban elfogadott migrációs és menekültügyi paktumát is megvitatta.

„Üdvözlöm a magyar EU-elnökség döntését, hogy folytatja az egyeztetéseket azoknak a menekültügyi és migrációs reformoknak az életbe léptetéséről, amelyek a belga EU-elnökség alatt öltöttek végső formát” – idézték a közleményben az igazgatót.

Philippe Leclerc szerint a hozzáférés biztosítása a menekültügyi eljáráshoz, valamint egy igazságos és hatékony menekültügyi eljárás működtetése meghatározó elemei annak, hogy az EU-tagállamok teljesítsék az európai és a nemzetközi jogból fakadó kötelezettségeiket. Egyúttal mindazoknak a hazajuttatása a származási országukba, akik nem tudták igazolni jogosultságukat a menekültstátuszra, szintén alappillére egy állam jól működő menekültügyi rendszerének.

A közleményben hangsúlyozták, hogy az UNHCR nagyra értékeli Magyarországnak a hontalanság felszámolása iránti elkötelezettségét, amely az elnökségi programjának is a részét képezi. Az ENSZ menekültügyi szervezete kész támogatni minden olyan kezdeményezést, amelynek célja a születések anyakönyvezésének erősítése. Egyben az UNHCR arra bátorítja Magyarországot, hogy csatlakozzon az év második felében útjára bocsátandó Globális Szövetség a Hontalanság Felszámolásáért (Global Alliance to End Statelessness) elnevezésű kezdeményezéshez – írták.

A látogatás arra is alkalmat adott, hogy az európai igazgató megköszönje a magyar embereknek, hatóságoknak és civil szervezeteknek mindazt a támogatást, amelyet az ukrajnai háború kiteljesedése, azaz 2022 februárja óta az onnan érkező menekülteknek nyújtottak, illetve arra is, hogy tájékoztatást kapjon arról, milyen mindennapi szükségleteik vannak a menekülteknek Magyarországon a háború immár harmadik évében.

Philippe Leclerc úgy fogalmazott: a Kijev ellen végrehajtott „legutóbbi pusztító támadások ismét felhívták a figyelmünket azokra a nem szűnő veszélyekre, amelyekkel civilek milliói kénytelenek Ukrajnában nap mint nap szembenézni, és a töretlen szolidaritás fontosságára”.