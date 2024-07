Szörnyethalt a szerelő, akit beszippantott egy Boeing hajtóműve

Abolfazl Amiri helyi technikus rutinszerű karbantartási munkáját végezte, amikor a dél-iráni Chabahar Konarak repülőtéren megtörtént a szörnyű baleset.

Mechanic killed after being sucked into Boeing plane’s engine https://t.co/RKtngz0Z2j pic.twitter.com/yuKT794FVU

— New York Post (@nypost) July 9, 2024