Össztűz zúdul Joe Bidenre: az egész világ feszülten várja az amerikai elnök sajtótájékoztatóját

„Banánköztársaság!” – így jellemezte a Joe Biden állapotával kapcsolatos tájékoztatás stílusát és színvonalát Ronny Jackson, aki

a Fehér Házban. „Biden hivatalosan kijelölt orvosa megtagadja, hogy az elnök egészségi állapotáról beszéljen!” – tweetelte szerdán Jackson.

„Ha én Trump elnök orvosaként ezt tettem volna, azonnal lemondásra szólítottak volna fel, és Trump felelősségre vonását követelik!” – tette hozzá a haditengerészet nyugalmazott tisztjeként ismert orvos, aki pillanatnyilag texasi republikánus képviselőként ténykedik.

Aláhúzta: ha elnöksége alatt Donald Trumpon súlyos neurológiai állapot tüneteit mutatkoztak volna, akkor ő

Jackson a Fox News műsorvezetőjének, Martha MacCallumnak beszélt, és azt mondta, néha nem lehet elhinni, amit a Biden-kormányzat mond, hiszen a Fehér Ház sajtótitkárát, Karine Jean-Pierre-t egyszerűen csak szócsőként használják. „Vagy aktívan hazudnak neked, vagy megpróbálják kiforgatni a tényeket, és elhitetni veled valamit, ami nem igaz” – mondta Jackson MacCallumnak. „A sajtótitkár már régóta ezt csinálja.”

