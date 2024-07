Négy hónapos csecsemő vesztette életét az Arizonát sújtó hőhullámban

Egy négy hónapos csecsemő meghalt, miután a családjával az arizonai Havasu-tónál nyaralt, ahol aznap az átlaghőmérséklet elérte a 48 Celsius-fokot.

4-Month-Old Baby Dies on Lake Havasu Trip with Family During Record-Breaking Heat: ‘Beyond Devastated’ https://t.co/0flV6VO51Z

— People (@people) July 10, 2024