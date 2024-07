Zárt ajtók mögött tárgyalnak a demokraták Biden elnökjelöltségének további sorsáról

A kongresszusi demokraták kedden zárt ajtók mögött zajló, következetes tárgyalásra gyűlnek össze, ahol

és a párt további útjáról lesz szó. A kiszivárgások megelőzése érdekében kedden a tanácskozás helyszínén az ajtóban leadják mobiltelefonjaikat – értesült több amerikai hírcsatorna, köztük a Fox News televíziós adása és az ABC News.

A képviselőházi demokraták amerikai idő szerint reggel 9 órakor a Demokrata Nemzeti Bizottság székhelyén, az amerikai Capitoliumtól pár lépésre lévő épületben gyűlnek össze – közölte az ABC News. A szenátusi demokraták

A gyengének ítélt vitateljesítmény pánikot váltott ki a párt egyes tagjai körében azzal kapcsolatban, hogy a hivatalban levő elnök alkalmas-e a 2024-es kampány lebonyolítására és további négy év szolgálatára.

HOUSE DEMOCRATS TO HUDDLE BEHIND CLOSED DOORS AT 9 A.M

Link: https://t.co/vaqbNUkKAz#Elections2024 #Biden2024 #Democrats

— FREE Market News (@freemktnews) July 9, 2024