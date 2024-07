Tömegverekedés tört ki a repülőgépen kilencezer méter magasban

A Ryanair „pokoli járatán” az utasok között tömegverekedés tört ki, amelyet egy ülőhelyet kérő férfi robbantott ki. A London Stansted repülőtérre tartó járat szerdán indult a marokkói Agadirból, amikor 9000 méter magasan kitört a káosz – írja a The Sun.

Mass brawl breaks out 30,000 feet in the sky on Ryanair, prompting emergency landing: ‘flight from hell’ https://t.co/Y2nKuqYr0H pic.twitter.com/e9HJMrW1SF

— New York Post (@nypost) July 8, 2024