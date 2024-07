Sorra jelentik be a nyugati kormányok az újabb Ukrajnának szánt fegyvertámogatásokat, amit már Moszkva sem hagyott szó nélkül

Újabb katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajnának az új brit kormány. John Healey védelmi miniszter hivatalba lépése után szinte azonnal Ukrajnába utazott, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij elnökkel. Az új holland vezetés sem húzza az időt. A kormány F–16-os vadászgépeket ígért Kijevnek, és megerősítette azt is, hogy a kormányváltást követően is folytatni fogja Ukrajna politikai, katonai és pénzügyi támogatását. Közben Moszkva is megszólalt. Szergej Lavrov közölte: Oroszország reagálni fog arra, hogy a régióit amerikai fegyverekkel támadják.

Az orosz védelmi minisztérium hozta nyilvánosságra a Híradóban bemutatott felvételeket. Szerintük az látszik rajta, ahogy a katonai légierő csapást mér az ukrán fegyveres erők egységeire. Egy másik videó pedig már azt mutatja, ahogy az orosz csapatok megsemmisítenek két ukrán Patriot légvédelmi rendszert, és további támadásokat indítanak. Oroszország és Ukrajna között folyamatosak a harcok. Ukrajna védekezik: hadserege több orosz támadást is visszavert, miközben ők is támadtak: nemrég a Donyeck megyei orosz célpontokra mértek csapást. A háború 866. napján jól láthatóan feszült a helyzet. Ukrajna nyugati támogatói további segélyeket jelentettek be az elmúlt napokban. Hollandia vezetése közölte: a kormányváltást követően is folytatja az elődei által megkezdett munkát. Hollandia új külügyminisztere és védelmi minisztere vasárnap Ukrajnába utaztak, ahol F–16-os harci repülők haladéktalan szállítását ígérték Kijevnek. „Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát politikailag, katonailag, pénzügyileg és erkölcsileg is” – mondta a külügyminiszter, aki megerősítette azt is, hogy Ukrajna egy további Patriot légvédelmi rendszert is kap Hollandiától. Kapcsolódó tartalom Hollandia F–16-os harci repülők haladéktalan szállítását ígérte Ukrajnának Caspar Veldkamp, Hollandia új külügyminisztere F–16-os harci repülők haladéktalan szállítását ígérte vasárnap Ruben Brekelmans védelmi miniszter társaságában Ukrajnában tett látogatásakor. Új katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajnának a brit védelmi miniszter is. Ebben negyedmillió lőszer, 90 páncéltörő rakéta, ötven kisebb folyami és parti műveletek támogatására alkalmas katonai vízi jármű is szerepel. John Healey brit védelmi miniszter a munkáspárti kormány hivatalba lépése után szinte azonnal Ukrajnába indult, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel. A tárcavezető elrendelte az előző, konzervatív párti kormány által áprilisban megígért hadfelszerelési csomag gyorsabb leszállítását. „Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy az Egyesült Királyság továbbra is támogatja Ukrajnát. Igyekszünk fokozni ezt a támogatást. Az a döntésem, hogy a hivatalba lépésem második napján itt vagyok, azt tükrözi, hogy ez a legfontosabb prioritásunk, és elkötelezettek vagyunk Ukrajna iránt – fogalmazott a brit védelmi miniszter. Az új brit miniszterelnöknek pedig szintén az első dolga volt felhívni Volodimir Zelenszkijt, hogy elmondja: országa Ukrajna mellett áll” – mondta az új brit védelmi miniszter. Megszólalt Ukrajna támogatásáról a NATO- főtitkár is. Jens Stoltenberg nagyon súlyos kérdésnek nevezte Ukrajna NATO-tagságát, ugyanakkor közölte: most a legfontosabb az országnak nyújtott támogatás növelése annak érdekében, hogy Ukrajna fennmaradhasson, amit bármilyen jövőbeli tagság előfeltételének nevezett. Kapcsolódó tartalom Jens Stoltenberg: a csúcstalálkozónak meg kell erősítenie Ukrajna támogatását Jens Stoltenberg kijelentette, a NATO jövő heti csúcstalálkozójának legfontosabb feladata az lesz, hogy megerősítse az észak-atlanti szövetség elkötelezettségét Ukrajna hosszú távú támogatása mellett. Oroszország sem nézi tétlenül a nyugati lépéseket. Oroszország reagálni fog arra, hogy a területét amerikai fegyverekkel támadják az ukránok – közölte vasárnap az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov elmondta: a válasz belátható időn belül megszületik. Amerika még június elején adott szabad utat Ukrajnának, hogy az általa küldött fegyverekkel orosz területeket támadjon. De több európai állam, így Franciaország és Nagy-Britannia is hasonló engedményt tett Kijevnek, pedig Moszkva többször egyértelművé tette: egy Oroszország elleni támadás esetén azok az országok is hadviselő féllé válnak, amelyek a fegyvereket küldték Ukrajnának. Kapcsolódó tartalom Lavrov: Oroszország reagálni fog, ha a területét amerikai fegyverekkel támadják A Kreml jelentése szerint az orosz fegyveres erők a hatból négy frontszakaszon nyomultak előre Ukrajnában szombaton, és 11 ukrán ellenrohamot vertek vissza.