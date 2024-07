Megalakult a Patrióták Európáért frakció az Európai Parlamentben

Brüsszelben nemzetközi sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről.

Mint ismert, Orbán Viktor, Herbert Kickl és Andrej Babis, a Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a cseh ANO elnöke június 30-án jelentették be, hogy új pártcsaládot hoznak létre Patrióták Európáért néven.

A szövetséghez hétfőn legfrissebb tagként a francia Nemzeti Tömörülés is csatlakozott. Ezzel kilencre nőtt a tagok száma.

Korábban a belga Flamand Érdek nevű párt jelentette be csatlakozását. Szombaton a Dán Néppárt is közölte, hogy csatlakozik a szövetséghez, előtte pedig már csatlakozott a spanyol VOX, a holland Szabadságpárt és a portugál Chega is.