A baloldali Engedetlen Franciaország szerezte a legtöbb szavazatot, de a helyzet bizonytalan, elhúzódó koalíciós tárgyalások jöhetnek

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország, a Kommunisták, a Zöldek és a szocialisták összefogásával létrejött Új Népfront nevű baloldali szövetség végzett az élen vasárnap a franciaországi előrehozott nemzetgyűlési választások második fordulójában. A második legtöbb voksot Emmanuel Macron francia elnök Együtt nevű pártszövetsége gyűjtötte be, míg a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés (RN) a harmadik helyre szorult – derült ki az urnazáráskor ismertetett, becslésen alapuló exit poll eredményekből.

Az Új Népfront 172 és 215 közötti helyet ért el négy közvélemény-kutatóintézet felmérése szerint. Az elnöki tábor – amely eddig 245 képviselővel a relatív többséget biztosította a parlament alsóházában – 150 és 180 közötti mandátummal fog rendelkezni, míg Marine Le Pen pártjának az eddigi 89 után 115 és 155 közötti képviselője lesz.

Az új francia nemzetgyűlés július 18-án ülhet össsze, de a helyzet bizonytalan, mivel nem egyértelmű, hogy ki az igazi győztes és vesztes.

„Elsőként a baloldali Engedetlen Franciaország vezetője, Jean-Luc Mélanchon szólalt meg, követelve a miniszterelnöki tisztséget” – számolt be Venczel Katalin, a közmédia párizsi tudósítója. „A szövetségben négy párt vesz részt, és változtak az erőviszonyok a szövetségen belül” – tette hozzá.

Emmanuel Macron vasaárnap nem szólal meg, hanem megvárja, hogyan strukturálódik az új nemzetgyűlés és utána fog dönteni arról, hogy melyik pártot kéri fel a vezetésre.

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) miniszterelnök-jelöltje is megszólalt. Megköszönte a támogatást, valamint jelezte, hogy pártja növekedett. Ha megduplázni nem is tudták azt, így is 130-150 hellyel fog rendelkezni az új nemzetgyűlésben. Le Pen ezen kívül

elítélte a Macron által szervezett szövetséget, amelyet a „becstelenség szövetségének” nevezett.

Más, a Nemzeti Tömörüléshez tartozó politikusok „természetellenes szövetségről” beszéltek.

Jordan Bardella, az RN elnöke eszédében egyértelműen a baloldalt támadta. Azt mondta: Jean-Luc Mélanchon a radikális baloldal karjaiba lökte Franciaországot. Megszólaltak a kormánypárt politikusai is, Gérald Darmanin belügyminiszter azt mondta, egyáltalán nem biztos, hogy baloldali kormányfő lesz.

A tudósító arról is beszélt, hogy július 18-án, a nemzetgyűlés megalakulásakor és egyben a törvényhozás elnökének kinevezésekor kiderülhet a miniszterelnök személye is. Kiemelte:

nagyon bizonytalan a helyzet, mivel nem volt példa koalíciós kormányzásra Franciaországban 1958 óta.

Kiemelt kép: Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés miniszterelnök-jelöltje. (Fotó: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)