Fokozódik a demokratákra nehezedő nyomás, újabb befolyásos médium szólította fel visszalépésre Joe Bident

Újabb befolyásos médium, a The Economist szólította fel Joe Bident visszalépésre az elnökjelöltségtől. A hetilap szerkesztőségi cikke sürgeti a demokratákat, hogy gyakoroljanak nyomást Joe Bidenre a visszalépés érdekében, a múlt csütörtöki elnökjelölti vitán mutatott teljesítménye miatt. A lap úgy fogalmaz: nézni is fájdalmas volt egy öregembert, aki küszködik a szavakkal. Korábban a The New York Times is szerkesztőségi cikkben sürgette Joe Biden visszalépését.

Grillpartit szerveztek a Fehér Házban július 4-én. Az amerikai függetlenség napi ünnepségre több, aktív szolgálatot teljesítő katonatiszt és családtagjaik voltak hivatalosak. Joe Biden a rövid beszédét súgógépről olvasta. Bár nem követett el nagyobb hibákat, egy ponton eltért a forgatókönyvtől, amikor utalt egy franciaországi háborús temetőre, amelyet Donald Trump elnökként nem volt hajlandó meglátogatni. „Valószínűleg ezt amúgy sem kellett volna mondanom” – tette hozzá bizonytalanul, majd folytatta a beszédét. Ezután az elnök elvegyült a vendégek között, és szelfiket készített velük. Valaki azt kiabálta, hogy szükségünk van rád, és folytasd a küzdelmet. „Itt vagyok, nem megyek sehovova” – válaszolta Joe Biden jelezve, nem lép vissza a jelöltségtől. Kapcsolódó tartalom Economist: Joe Biden lépjen vissza Napok óta másról sem szól az amerikai belpolitika, mint arról, hogy folytatja-e az újraválasztásáért folyó küzdelmet Joe Biden. Maga az elnök többször is egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tett, de a Fehér Ház határozottan tagadja, hogy Joe Biden lemondana vagy a visszalépését fontolgatná az elnökjelölti küzdelemből. Az elnök nagy nyomásnak van kitéve, ugyanis tanácsadói szerint többet kell kommunikálnia, szerepelnie, ha azt akarja, hogy ellensúlyozza a múlt heti elnökjelölti vitában nyújtott lesújtó teljesítményének negatív hatásait. Csak hogy ez egyre nehezebben megy a 81 éves Joe Bidennek. A The New York Times arról ír, hogy egy szerdai tanácskozáson, amelyen húsz demokrata kormányzót igyekezett megnyugtatni arról, hogy képes legyőzni Donald Trumpot, és további négy évig hatékonyan kormányozni, megjegyezte: a jövőben nem szándékozik olyan rendezvényen részt venni, amely este 8 óra után kezdődik, mert többet szeretne aludni. Kapcsolódó tartalom Biden stábja mindenáron próbálja meggyőzni a közvéleményt, hogy az elnök képes lesz ellátni feladatait Az elnökjelölti vita után újabb közvélemény-kutatások jelentek meg, amelyek Donald Trump fölényét mutatják. Csütörtökön pedig egy újabb befolyásos amerikai médium szólította fel az elnököt visszavonulásra. A The Economist Miért kell visszalépnie Bidennek címmel közölt szerkesztőségi cikket. Benne azt fejtegeti, hogy miközben az elnök és pártja a demokrácia megmentőjeként tünteti fel magát, tetteik másról árulkodnak. A cikk szerint az elnökjelölti vita borzalmas volt, de a rossz szereplés eltussolása még rosszabb volt. A kampánystáb azt próbálta letagadni, amit amerikaiak tízmilliói a saját szemükkel láttak, és ez a becstelenség megvetést vált ki – fogalmaz a szerző. Végül megállapítja: Joe Biden megérdemli, hogy a teljesítményeiről és a tisztességéről emlékezzenek rá, ne pedig a hanyatlásáról. Ezért lenne helyes, hogy a vezető demokraták nyíltan felszólítanák, hogy lépjen vissza, mert erre a politikai megújulás érdekében van szükség. Még nem késő – szögezi le a The Economist cikke. Kapcsolódó tartalom Szakértők: Joe Biden elnöksége súlyos kockázat az Egyesült Államok számára Biztonságpolitikai, gazdasági és politikai kockázatok is vannak abban, hogy Joe Biden ma az Egyesült Államok elnöke. Még egy intő jel lehet, hogy már a gazdag támogatók is sürgetik Joe Biden visszavonulását. A The Guardian arról ír, hogy mindaddig felfüggeszti a Demokrata Pártnak folyósított támogatást a Disney-örökös, Abigail Disney, amíg Joe Biden nem lép vissza az elnökjelöltségtől. A Disney-vagyon örököse csütörtökön jelentette be családja döntését. Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)