Brit miniszterelnök: A munkáspárti kormány nem hajtja végre a migránsok áttelepítését

Az újonnan megalakult munkáspárti brit kormány nem kívánja végrehajtani a Nagy-Britanniába illegálisan, embercsempészek szervezésében csónakokkal érkező menedékkérők ruandai áttelepítési programját – közölte szombaton Sir Keir Starmer brit miniszterelnök.

Az előző, konzervatív párti kormány 2022 tavaszán kötött államközi szerződést Ruandával arról, hogy a brit határokat illegálisan átlépő menedékkérőket a közép-afrikai ország befogadja. A jogi és parlamenti csatározások miatt azonban az áttelepítési program nem indult el, és a Konzervatív Párt vereséget szenvedett a csütörtöki parlamenti választásokon a Munkáspárttól.

Szombaton, a Downing Streeten tartott első miniszterelnöki sajtóértekezletén Starmer úgy fogalmazott, hogy a ruandai áttelepítési terv „kimúlt és el is temették, még mielőtt elkezdődött volna”. A munkáspárti brit kormányfő szerint a ruandai program a konzervatív kormány érvelésével ellentétben soha nem gyakorolt elrettentő hatást az embercsempészekre és a La Manche-csatornán Anglia felé induló menedékkérőkre, sőt szinte ellenkező hatással járt, hiszen mindenki tudta, beleértve az embercsempészeket is, hogy „egy százaléknál is kevesebb volt az esély” a Nagy-Britanniába illegálisan érkezők ruandai áttelepítésére. Esély inkább arra volt, hogy az így Angliába érkezők ügye soha nem kerül a hatóságok elé ügyintézésre, és az országba illegálisan belépők „fizetett szálláshelyeken, nagyon-nagyon sokáig itt is maradnak” – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Starmer szerint ezt jelezte az is, hogy az idei év első felében időarányos rekordot ért el az illegális határátlépések száma Nagy-Britanniában. Hozzátette: nem kíván „ilyen szemfényvesztésekkel foglalkozni”. A Munkáspárt már a választások előtt ismertetett cselekvési programjában is közölte, hogy kormányra kerülése esetén törli a ruandai áttelepítési programot, és ehelyett a terrorellenes törvény alapján alkalmazható módszerekkel kívánja megakadályozni, hogy az embercsempészek útnak indíthassák az európai kontinensről a határsértőket szállító csónakokat.

Starmer a szombati sajtóértekezleten nem tért ki a ruandai terv törlésének technikai részleteire. A választási kampány idején azonban többször is kijelentette, hogy a munkáspárti kormány már „első munkanapján” leállítaná az áttelepítési programot, és az erre szánt pénzt új, terrorellenes módszerekkel dolgozó határbiztonsági parancsnokság létrehozására fordítaná. A testület a Labour tervei alapján több száz magasan képzett szakértőt toborozna a brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA), a határrendészet, az angol-walesi főügyészség és a belső elhárítás (MI5) állományából.

Kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ciro Fusco)