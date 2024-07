Elődje terveit viheti tovább az új kormányfő: Hollandia mélyen a zsebébe nyúl, hogy Ukrajna folytathassa a háborút

Hollandia továbbra is garantálja Ukrajna támogatását – erről beszélt az új holland miniszterelnök a parlament alsóházában. Dick Schoof elődje, Mark Rutte terveit viheti tovább. A korábbi kormányfő ugyanis megígérte, hogy Hollandia egymilliárd euró katonai támogatást nyújt idén Ukrajnának, és amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépeket is szállítanak a háborúban álló országba. Miközben a pusztítás egyre nagyobb, békéről még mindig kevesen beszélnek. Orbán Viktor miniszterelnök a héten a tűzszünet megfontolását kérte Volodimir Zeleszkijtől. Sajtóhírek szerint az ukrán elnök nem örült a felvetésnek.

Hatalmas robbanás rázta meg szerdán a kelet-ukrajnai Dnyipro városát. Többen meghaltak, amikor orosz rakéták csapódtak be. Egy bevásárlóközpont, két iskola, három óvoda és két kórház is megrongálódott. Az áldozatok emlékére a csütörtököt gyásznappá nyilvánította a város polgármestere.

Közben Harkiv régióban is folyamatosak voltak a becsapódások. A katasztrófavédők órákon át takarították a romokat abban a faluban, ahol egy orosz siklóbomba rongált meg egy lakóépületet – hangzott el az M1 Híradójában.

Az orosz–ukrán háborúban egyre több a civil áldozat. Ennek ellenére szinte özönlenek a nyugati fegyverek és támogatások Ukrajnába. Legutóbb az új holland miniszterelnök jelentette be, Hollandia továbbra is támogatja Ukrajnát katonailag és politikailag is.

„Az imént beszéltem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Gratulált az új holland kormányhoz, én pedig biztosítottam arról, hogy Hollandia sziklaszilárd támogatója az országának. Bármibe is kerül, és ameddig csak kell” – fogalmazott később Dick Schoof az X-en.

Nem csak Hollandia elkötelezett Ukrajna mellett.

Szlovákia kész arra, hogy szükség esetén több NATO-katonát fogadjon – jelentette ki szerdán a szlovák köztársasági elnök, miután Varsóban találkozott lengyel kollégájával. Mindketten egyetértettek abban, hogy Ukrajnának támogatásra van szüksége.

Andrzej Duda arról beszélt, hogy a háborút nem nyerheti meg Oroszország.

Peter Pellegrini pedig rámutatott: rengeteget tesznek Ukrajna érdekében, amit szerinte bizonyít az is, hogy Szlovákia növelte a fegyvergyártó vállalatainak kapacitását és az energiaellátás terén is fontos partnere Ukrajnának.

Miközben közvetve egyre többen csatlakoznak a háborúhoz, az elmúlt napokban többször felmerültek békejavaslatok. Nemrég

a magyar miniszterelnök is béketárgyalásokat sürgetett.

Orbán Viktor kedden hajnalban utazott Kijevbe, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A magyar kormányfő a találkozó után azt javasolta: gyorsítsák fel a béketárgyalásokat, és egy határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte Volodimir Zeleszkijtől.

Bár sajtóhírek szerint az ukrán elnök nem örült a felvetésnek, nem sokkal később arról beszélt: a következő békecsúcson Oroszországnak is részt kell vennie – erről az Ukrajinszka Pravda ukrán hírportál számolt be csütörtökön.

Rögtön egy nagy húzással kezdődött egyébként a magyar elnökség.

„A magyar elnökség egy békepárti Európát szeretne” – erről az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt az M1-en. Dornfeld László hangsúlyozta:

a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan, és Európának sem érdeke, hiszen akadályozza gazdasági fejlődését is.

„Azt látjuk, hogy mind a két felet le kell ültetni most már végre. Két éve zajlik ez az értelmetlen öldöklés, ez a konfliktus. Százezrek haltak meg, akár katonai, akár civil áldozatokat nézzük, és gyakorlatilag az látszik, hogy egy patthelyzet állt be. Már lassan egy éve a frontvonalakon nem történik érdemi változás, ennek ellenére továbbra is dörögnek a fegyverek, halnak meg rengetegen” – fogalmazott a szakértő.

Dornfeld László úgy látja: ahhoz, hogy visszaállhasson az energiakereskedelem, és helyreálljon a versenyképesség, békére van szükség. A szakértő szerint az ügyben még idén – a magyar elnökség alatt – történhet előrelépés.

