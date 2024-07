Szakértők: Joe Biden elnöksége súlyos kockázat az Egyesült Államok számára

Biztonságpolitikai, gazdasági és politikai kockázatok is vannak abban, hogy Joe Biden ma az Egyesült Államok elnöke és/vagy egyik elnökjelöltje lehet – röviden így lehet összefoglalni a Magyar Nemzet által megkérdezett szakértők véleményét az előzetes elnökjelölti vita után kialakult helyzetben.

Miután az előzetes elnökjelölti vitában Joe Biden finoman fogalmazva is alulteljesített, már nemcsak politikai ellenfelei támadják, hanem „sajátjai” közül is sokaknak keze ügyébe került valahogy az a bizonyos tomahawk, amivel akár neki is rohannának – persze csak képletesen. Ennek több üzenete is van, a demokraták fellépése azonban több egy beismerésnél: egyértelművé vált, hogy Bident egészségügyi, illetve elmeállapota valójában akadályozza az elnöki teendők ellátásában, és már a demokraták is elismerik, egy alkalmatlan elnök vezeti Amerikát. Arról, hogy mindez milyen biztonságpolitikai, gazdasági és politikai veszélyei vannak ennek, szakértőket kérdezett a Magyar Nemzet.

Támogatói szerint sem kellene Bidennek indulnia az elnökválasztáson

A biztonságpolitikai kockázattal kapcsolatos helyzetet akkor lehet megbeszélni, ha már pontosan tudjuk, hogy ki lesz a jelölt, leginkább pedig a választások után, amikor már tudjuk, hogy ki az új elnök – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki jelenleg nem lát ilyen kockázatot, mivel az elnöki adminisztráció is teszi a dolgát 2025. január 20-ig, ameddig Joe Biden az elnök. Felhívta a figyelmet: az sem biztos, hogy kit fognak jelölni, ez augusztus végén derül majd ki, amikor megkérdezik majd Trumptól és Bidentől, hogy vállalják-e az elnökjelölti megméretést. Trumpnál egyértelmű, hogy vállalja ezt, Biden részéről azonban ez még nem teljesen világos – saját véleménye és családjának nyilatkozatai ellenére. A Demokrata Párton belül ugyanis jó páran vannak, akik fenntartásokkal élnek a Trump–Biden szópárbajt követően. Akár fel is szólíthatják arra Joe Bident, hogy ne jelöltesse magát, és előkészítenek egy másik jelöltet.

„Ez azonban már komoly, nemcsak biztonságpolitikai, hanem választási kockázattal is jár, hiszen felépíteni egy elnökjelöltet két perc alatt nem lehet. Augusztus végétől a november ötödikei választásig már nagyon kevés az az idő, ami erre rendelkezésre áll”

– hangsúlyozta Kis-Benedek József.

Mint magyarázta, kockázattal jár tehát az is, ha Biden visszamondja a jelöltséget, de az is, ha vállalja, mert pillanatnyilag azért nem nagyok jók a 81 éves Joe Biden lapjai a „24 órás elnökségre”. A kialakult helyzet következtében Trump esélyei kétségtelenül megnőttek. A legnagyobb probléma, hogy a demokraták között, illetve a szponzorok között is vannak, akik szerint Bidennek a választáson nem kellene indulnia – mondta a szakértő.

„Nem olyan könnyű előhúzni egy amerikai elnökjelöltet, mint egy nyuszit a kalapból” – mondta a Magyar Nemzetnek Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet (MKI) vezető kutatója, az Eurázsia-Központ szakértője.

Mint kifejtette, láthatóan romlott Biden elnök állapota, ez az előzetes vitán is látszott. Ez viszont azt a kérdést is felveti, hogy ha elnökjelöltnek nem alkalmas, akkor jelenleg elnöknek alkalmas-e?

Szakértői körökben van olyan vélemény is, hogy egy rossz Bidennel nagyobb esély lehet győzni. Más kérdés, hogy győzelem esetén mellé kellene rakni egy alkalmas alelnököt, aki szükség esetén a helyébe léphet – tette hozzá a kutató.

Biden miatt elveszítheti vezető pozícióját az Egyesült Államok

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ha a világ egyik legerősebb katonai és gazdasági hatalma élén egy olyan ember áll, aki a nap 24 órájában nem képes felelős döntéseket hozni, adott esetben háborúról, békéről, atomfegyver bevetéséről, akkor ez kockázati tényezővé válik és nem megoldássá.

„Joe Biden pedig, akit az előzetes vitában is láthattunk, fizikailag sem képes már ellátni a feladatát” – fogalmazott.

Emlékeztetett, Közép-Európában az idősebb generáció ugyanezt látta egy hanyatló birodalom, a Szovjetunió esetében. Az Egyesült Államokban a fiatalság és az erő nimbuszát most teszik tönkre, márpedig ha az amerikai társadalom beletörődik ebbe, akkor óhatatlanul elveszti gazdasági és politikai vezető pozícióját.

„Láttuk ezt az embert nemcsak a vitán, hanem az elmúlt évek során csetleni-botlani, kerékpárral elesni stb.

Amikor valaki ilyen fizikális és mentális állapotban van, mi történik, ha hajnali kettőkor felkeltik, hogy az ukrán–orosz háborúban fordulat állt be? Akkor neki lehet, hogy perceken belül kell döntést hoznia, ami a világ sorsát alapjaiban határozná meg” – magyarázta.

Csökkent az elnök szerepe

A biztonsági kérdések kapcsán Földi László biztonságpolitikai szakértőt is megkérdezték. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy már Obama alatt elkezdték leépíteni Amerikában az elnöki funkció alapjait.

„Azzal, hogy lejáratják az elnöki hatalmat – amire nem volt példa a történelemben –, elvész a szimbólum, hiszen az elnök, az elnöki hatalom a szimbóluma az Egyesült Államoknak. Ha ezt a szimbólumot elveszti, akkor nincs Egyesült Államok”

– magyarázta Földi László.

Hozzátette: azzal, hogy Trumpot támadták, és egy gyakorlatilag magatehetetlen, élemedett embert akarnak újraválasztatni, azt üzenik az amerikai népnek, hogy nem fontos már ez a beosztás. A szakértő szerint a nemzetbiztonsági kérdés ott jelenik meg, hogy az elnöki hatalom lebontása – amely nyilván valamely gazdasági erőtér érdekében történik – gyakorlatilag az Egyesült Államokat teljesen irányíthatatlanná teszi. Az ott élő emberek elveszítik az identitásukat, ami már most is látszik. Ez pedig egy olyan spirálba tud torkollni, amely egyik variációban polgárháborúba torkollik, a másik verzióban pedig világháború kirobbantását jelentheti, ami már mindenkinek komoly kockázat. Biden személye a jelenlegi pozícióban és egészségi állapotában már most is egyfajta „hadüzenet a normalitásnak” – fogalmazott Földi László.

Kiemelt kép: Joe Biden demokrata párti amerikai elnök az elnökjelöltek első televíziós vitáján, amelyet Donald Trump republikánus párti volt amerikai elnökkel tartanak a CNN amerikai tévécsatorna atlantai stúdiójában 2024. június 27-én. Az elnökválasztást november 5-én rendezik az Egyesült Államokban. (Fotó: MTI/AP/Gerald Herbert)