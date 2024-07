Nagy-Britannia választ: tizenhat év után ütött a konzervatívok órája?

Borús kilátások a Konzervatívok előtt, elsöprő győzelmet arathat a Munkáspárt – ezzel a főcímmel jelent meg a The Financial Times brit napilap csütörtöki száma. A brit sajtóban kiemelt témaként foglalkoznak a kormánypárt és baloldali kihívójuk, a Munkáspárt összecsapásával. A The Sun címlapján például sokat sejtetően azt írták: itt az ideje új szövetségi kapitányt választani, ezzel párhuzamot vonva Rishi Sunak miniszterelnöksége és az Európa-bajnokságon szerény teljesítményt mutató angol labdarúgó válogatott közé.

Az Egyesült Királyságban csütörtökön 40 ezer szavazóhelyiségben várják a választásra jogosultakat.

A brit törvények szerint a voksolások helyszínére nem engedik be a sajtót, az embereket így az utcán kérdezték a választásról.

„Az én városom mindig is a Konzervatívok fellegvára volt. Lehet, hogy most nem mindenki a kormánypártra fog szavazni, de nem hiszem, hogy lenne más választásunk” – mondta egy jobboldali szavazó, Sam Wilkinson.

A brit választók közvetlenül döntenek a parlament alsóházába bekerülő képviselők személyéről.

A 650 fős testületben az a párt alakíthat kormányt, amelynek sikerül egyértelmű többséget szereznie, azaz legalább 326 jelöltet ültethet a törvényhozásba.

Ez legutóbb a jobboldali Konzervatív pártnak sikerült, a közvélemény-kutatások szerint azonban Rishi Sunak kormányfő pártja ezúttal súlyos vereségre számíthat. A brit miniszterelnök szerint a baloldali Munkáspárt hatalomra jutása kiszolgáltatottá tenné az országot a migrációval szemben.

„Nem tagadom, nehéz évek állnak mögöttünk, és az emberek bizonytalanok, hogy ismét támogassanak-e minket. A koronavírus-járvány mellett az ukrajnai háborúval és a gazdasági nehézségekkel is meg kellett birkózni. Megértem, hogy a polgárainknak problémái vannak velem és a pártunkkal. De tegyék fel a kérdést: mit jelentene, ha Munkáspárt abszolút többséget szerezne. Egy ilyen kormány semmit nem tenne a migráció megfékezéséért. A biztonság kérdése évtizedek óta nem volt ilyen fontos, a Konzervatívok pedig növelik a védelmi kiadásokat. Keir Starmer (a Munkáspárt kormányfőjelöltje – a szerk.) ezzel szemben a NATO-országok kispadjára ültetne minket” – érvelt Rishi Sunak.

A jelenlegi kormányfő kihívója, a baloldali Keir Starmer a legtöbb választó szerint alkalmas lehet arra, hogy megoldja a gazdaság problémáit, és véget vessen a nyolc év alatt öt miniszterelnököt megélt ország belpolitikai válságának.

„Boldogok vagyunk, mert mi képviseljük a változást, ez a mi tiszta és érthető üzenetünk. Mi lehetőséget teremtünk, hogy véget érjen a káosz, megosztottság és kudarcok 14 éve tartó korszaka. Itt az ideje, hogy a Munkáspárt megkezdje az ország újjáépítését” – fogalmazott kampányzárójában az ellenzéki vezető.

A közvélemény-kutatók szerint

a Munkáspárt népszerűsége történelmi csúcson áll, ami akár több mint 430 helyet is jelenthet a brit alsóházban.

A szavazás – közép-európai idő szerint – este 11 óráig tart, így az első részeredmények a késő esti órákban várhatók.

Kiemelt kép: A Big Ben a brit parlament épülete, a londoni Westminster-palota toronyórája. A britek új parlamenti képviselőket választanak, miután Rishi Sunak miniszterelnök előre hozott választásokat írt ki (Fotó: EPA/Andy Rain)