Rubik-kocka, magyar kutyafajták és táncház – magyar napot tartottak a belga főváros szívében

Rubik-kocka, magyar kutyafajták és táncház – egy napra Brüsszelbe költözött a magyar kultúra! Az uniós elnökséghez kapcsolódva magyar napot tartott a Liszt Intézet a belga főváros szívében. Azt ígérik: a következő fél évben is sok hasonló magyar program lesz, vagyis a soros elnökség ebből a szempontból is nagy lehetőség Magyarországnak – számolt be róla az M1 Híradó.

Csak úgy pörgött a Rubik-kocka a gyerekek kezében a brüsszeli magyar napon! Egymás után próbálták kirakni a bűvös kockát, ami egyébként a magyar soros elnökség jelképe is. Az igazi profik már évek óta gyakorolják ezeket a mozdulatokat.

„Már jó pár éve csinálom…De egy hónap alatt tanultam meg azt a technikát, amivel a rekordom 48 másodperc volt" – mondta Kostadinov Márton. Közben a többiek – virtuálisan – magyar nevezetességeknél jártak: ki a parlamentet, ki az Aggteleki cseppkőbarlangot nézhette meg Brüsszelben. A későbbi elnökséget szervező diplomaták is a magyar napon jártak néhány ötletért. Ciprus másfél év múlva lesz az unió soros elnöke, már várják a közös munkát a magyarokkal. „Örülök, hogy megünnepelhetjük a magyar soros elnökség indulását és várom, hogy a magyar kollégákkal közösen dolgozhassunk az Európa előtt álló kihívások megoldásán. Sok sikert kívánok a magyar elnökséghez!" – mondta Kika Kattami a ciprusi állandó képviselet attaséja.

A magyar napon a hagyományos magyar kutyafajták is bemutatkoztak: vizslát, pulit és mudit is láthatott a közönség. A Liszt Intézet arra törekedett, hogy a színes programokkal a Brüsszelben élők is közelről érezhessék a magyar kultúrát. És ez így lesz a soros elnökség következő hat hónapjában is. „Azt szeretnénk, hogyha nemcsak a magyar kultúrát, de az innovációkat és tudományos eredményeket, egyéb büszkeségeinket is megismernék a belga emberek és az itt élő külföldiek, úgyhogy a kortárs kultúrától a klasszikusig szeretnénk mindent bemutatni" – részletezte Kovács Zsófia a brüsszeli Liszt Intézet igazgatója.

A brüsszeli magyar napot a Magyar Banda koncertje zárta, majd közös táncra vártak mindenkit. A rögtönzött táncházban a legfontosabb lépéseket bárki megtanulhatta.