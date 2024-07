Repülővel érkezett az Eb-meccsre a zöldpárti német külügyminiszter, majd továbbszállt a szomszédba

Felháborodást váltott ki Németországban Annalena Baerbock külügyminiszter azzal, hogy egy kormányzati repülőgéppel érkezett a német labdarúgó-válogatott utolsó csoportmérkőzésére Frankfurtba, majd onnan – az éjszakai repülési tilalmat kijátszva – repülővel folytatta útját a mindössze 184 kilométerre lévő Luxemburgba, az uniós külügyminiszterek találkozójára. A németek szerint a zöldpárti politikus, akit különösebben nem érdekel a futball, ezzel nemcsak szennyezte a környezetet, de az utazás legdrágább módját választotta a hivatali gépkocsi vagy a vasút használata helyett.

Felhördülést okoztak az elmúlt hetekben Olaf Scholz kancellár és Annalena Baerbock külügyminiszter indokolatlan repülőgépes útjai – számolt be a német Focus Online. A repülés ugyanis nemcsak a leginkább környezetszennyező módja annak, hogy eljussunk A-ból B-be, hanem – az autózással vagy a vasúttal összevetve – messze a legdrágább is. Különösen akkor, amikor a német átlagember éjszaka nem is repülhet, méghozzá éppen a Zöldek (Die Grüne) által néhány éve kilobbizott „csendrendeletnek” köszönhetően.

A futballhoz egyébként nem értő, az iránt különösebben nem is érdeklődő külügyminiszter csupán azért utazott repülőgéppel, hogy beülhessen a VIP-páholyba a német válogatott utolsó, Svájc ellen játszott Eb-csoportmeccsén,

ahogyan az június 23-án történt.

A lap szerint Wolfgang Kubicki, a Bundestag szabaddemokrata alelnöke jogosan tette fel a kérdést: mit keresett Baerbock külügyminiszter a frankfurti stadionban? A német Zöldek néhány éve a Bundestagban kilobbizták az éjszakai repülési tilalom országos bevezetését, amit az ott élők nyugalmára és a környezet védelmére hivatkozva 2022-ben be is vezettek.

Annalena Baerbock (Zöldek) német külügyminiszter nevet egy szelfi kedvéért a lelátón, a labdarúgó Európa-bajnokság Németország–Dánia nyolcaddöntő mérkőzésén Dortmundban, 2024. június 29-én (Fotó: Bernd Thissen/dpa/Getty Images)

A hesseni tartományi gazdasági minisztérium azonban ideiglenesen felfüggesztette a tilalmat a német–svájci Eb-csoportmeccs idejére, vélhetően azért, hogy a kancellár és a külügyminiszter különgépei le- és felszállhassanak Frankfurtban.

Mint arról a Bild című lap beszámolt,

Boris Rhein, Hessen tartomány CDU-s miniszterelnöke hivatalosan nem is fogadta a zöldpárti külügyminisztert.

Vasúton utazni „túl fárasztó” lett volna

Tovább feszítette a húrt a választók szemében, hogy Baerbocknak másnap, június 24-én reggel Luxemburgban kellett lennie, hogy részt vegyen az uniós külügyminiszterek csúcstalálkozóján. A vonat azonban, mint alternatív megoldás szóba se jöhetett, ugyanis az utolsó járat a frankfurti pályaudvarról szombat este 21.08-kor – éppen a meccs kezdése idején – elment, a következő pedig csak hajnali negyed 4-kor indult volna Luxemburgba. Baerbocknak az éjszaka folyamán kétszer is át kellett volna szállnia, így csak reggel fél 9-re érkezett volna meg Luxemburgba. Ezért a zöldpárti külügyminiszter – az éjszakai repülési tilalomra fittyet hányva – 184 kilométert repült egy kormányzati különgéppel.

Miért nem volt jó a szolgálati Mercedes?

Baerbock útja Frankfurttól Luxemburgig repülővel csupán 35 percig tartott, amiben benne van a reptérre való kiérés és a luxemburgi külügyminisztériumba való beérés ideje is. Ha Baerbock a 184 kilométeres távot egy utasokkal teli repülőgépen tette meg, az egy személyre jutó szén-dioxid-kibocsátása csupán 0,03 tonna lett volna.

Így azonban, hogy egy ürességtől kongó kormánygéppel utazott, Baerbock 0,24 tonnás karbonlábnyomot hagyott maga után

– írja a Focus Online. (A lap számításai szerint a kisebb repülőgépek átlagosan személyenként mintegy 1300 gramm szén-dioxidot bocsátanak ki kilométerenként.)

A Focus szerint sokkal okosabb döntés lett volna egy kényelmes, elektromos szolgálati autóval menni Luxemburgba. A frankfurti stadiontól autópályán három óra alatt el lehet jutni a szomszédos miniállamba, főleg a gyér éjszakai forgalomban.

Ezzel lehetett volna a legkisebb károsanyag-kibocsátást elérni, a berlini külügyminisztérium flottája ugyanis szinte kizárólag elektromos hajtású autókból áll.

A külügyminiszter asszony akár kényelmesen átaludhatta volna az éjszakát egy hangtalanul suhanó Mercedes-Benz EQS hátsó ülésén, és kipihenten érkezett volna meg a luxembourgi értekezletre, ahol a személyes sminkese (mert hogy Annalena Baerbocknak, a német kormánytagok között egyedüliként, ilyenje is van) is segíthetett volna az éjszakai utazás fáradalmainak eltüntetésében – írja a lap.

Kiemelt kép: Annalena Baerbock német külügyminiszter beszédet mond a német Zöldek (Die Grüne) kampánykörútján a 2024-es európai parlamenti választások előtt Berlinben, 2024. május 13-án (Fotó: EPA/Filip Singer)