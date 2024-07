Óriási pusztítást okozott a Balkánon végig vonuló vihar. Bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában és Horvátországban a jégeső első számú károkat okoz az épületekben és a mezőgazdaságban, Szerbiában sok ezer ember maradt áram nélkül a viharok után.

Jégeső verte szét a tetőket és szakította be az oldalsó ablakokat Horvátország keleti részén a bosnyák határnál. A vihar még a benti növényeket is megtépázta.

„Az ablakon át láttuk a tojás nagyságú jégdarabokat. 20-30 percig tartott, aztán kimentünk a házból és elképesztő látvány fogadott: összetört autók, tönkrement tetők és kitépett fák” – mesélte egy férfi.

A horvát tűzoltók több száz riasztáshoz vonultak ki.

A jégverés olyan erős volt, hogy voltak, akiket átmeneti szállásokon kellett elhelyezni.

Kapcsolódó tartalom Emelkedett az esőzések és földcsuszamlások áldozatainak száma Svájcban Több száz embert kimenekítettek és számos utat lezártak a délnyugati Wallis kanton hatóságai is.

Szlovéniában sokan a háztetőket javították hétfőn. A pingponglabda méretű jég összetörte a cserepeket, de a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoztak. Az Olaszország felől érkező vihar az egész balkáni térségen végigsöpört.

Belgrádba is hangos menydörgéssel és villámlással érkezett a vihar hétfő éjjel.

A rengeteg eső miatt a látási viszonyok is megromlottak. Több helyen megáll a víz az utcákon. De a vihar a légiközlekedésben is fennakadásokat: a belgrádi repülőtérről csak jelentős késésekkel tudtak elindulni a járatok. A szél fákat csavart ki, a leszakadó ágak pedig a villanyvezetéket is megrongálták. Belgrád egyes részein órákon át nem volt áram, Szendrőn pedig ház gyulladt ki a villámcsapás miatt.

Többen azzal szembesültek munkába menet, hogy

a szél által gyökerestül kicsavart fák az autójukra dőltek.

A katasztrófavédelem szakembereit csak Belgrádban több mint 250-szer riasztották.

Hétfőn napközben csaknem 1500 munkás dolgozott a helyreállításon Szerbiában. Miután a meteorológiai előrejelzések szerint a hét első felében további esőzésekre lehet számítani, több helyen árvízvédelmi készültséget is bevezettek.

„Megemeltük a biztonsági szintet és minden vízgazdálkodási vállalat az üzemi tervnek megfelelően működik. Minden berendezés üzemel. Minden megelőző intézkedést megtesznek az árvizek elkerülése érdekében” – mondta Goran Puzović a szerbiai vízszolgáltató igazgatója.

Szirénázástól és mennydörgéstől volt hangos a hajnal Bosznia-Hercegovinában is. A vihar miatt több helyen a riasztók is bekapcsoltak. A jégeső pusztítása itt is csak reggelre vált igazán láthatóvá: az utakat letört ágak és víz borította. A parkoló autókban és a háztetőben jelentős kár keletkezett.

De a vihar Montenegrót sem kerülte el, ahol több halálos áldozata is van az ítéletidőnek.

Bar város kikötőjében egy munkás akkor halt meg, amikor a szél ledöntött egy toronydarut. Egy másik emberrel pedig villámcsapás végzett a tengerpart közelében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez)