Iskolabuszon felejtették a tűző napon az ötéves louisianai kislányt

Egy ötéves louisianai kislány június 27-én felszállt a helyi iskolabuszra, hogy részt vegyen a nyári iskolafelkészítőn, azonban nem szállt le a járműről, amikor az megállt a tanintézmény előtt.

Girl, 5, Reportedly Left on Bus for Entire School Day in ‘Hot Heat’: ‘No Child Should Have to Go Through That’ https://t.co/UA7bKeXH4N

— People (@people) July 1, 2024