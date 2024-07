Brit választások: bukás előtt a toryk, az 1997-esnél is nagyobb győzelmet arathat a Munkáspárt

A Labour Tony Blair vezetésével az 1997-es választások után 418 tagú alsóházi frakcióval és az összes többi pártcsoport együttes létszámához képest 179 fős többséggel alakíthatott kormányt. Ez a Munkáspárt eddigi legnagyobb arányú választási győzelme. A Survation közvélemény-kutató cég által 34 558 választó bevonásával elvégzett, kedd este ismertetett országos reprezentatív vizsgálat ugyanakkor kimutatta, hogy

Ennek alapján a Sir Keir Starmer vezette Munkáspártnak 318 fős többsége lenne a Survation számítási modellje által a többi parlamenti párt számára valószínűsített összes képviselői mandátumhoz képest.

A Survation kimutatása szerint a 2010 óta kormányzó, Rishi Sunak miniszterelnök vezette Konzervatív Párt ugyanakkor mindössze 64 képviselői helyet szerezne, ha a friss felmérésből levezetett számítások helytállónak bizonyulnak.

A Konzervatív Párt az eddigi leggyengébb eredményét az 1906-os parlamenti választásokon érte el, amikor 156 képviselői mandátumot szerezett.

A Survation a keddi felméréshez fűzött elemzésében kiemelte: számítási módszertana alapján 99 százalékos valószínűségű, vagyis gyakorlatilag biztos, hogy a Munkáspárt a csütörtöki választáson több képviselői helyet szerez az alsóházban, mint amennyit 1997-ben Tony Blair vezetésével elnyert.

