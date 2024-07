A háborús gépezet nem áll meg: érkezik az újabb amerikai fegyvercsomag Kijevbe

Washington továbbra is támogatja Kijevet: hamarosan egy újabb fegyvercsomagot jelenthetnek be az amerikaiak. Ezúttal lőszereket, rakétákat és a Patriot rendszerekhez szükséges eszközöket küldenek a háborúba, több mint 800 milliárd forint értékben. Nyugat-Európa is támogatja Ukrajnát, de fegyverkezik is. A lengyel miniszterelnök azt mondta: az európai védelmet Németországnak kellene vezetnie – számolt be az M1 Híradó.

Sorra lövi le az orosz légierő Kijev vadászgépeit. Egy nap alatt kilenc ukrán harcirepülőt semmisítettek meg Poltava térségében. Többségüket még a földön, felszállás előtt. A szárazföldi erők is jelentős veszteségeket szenvedtek, Moszkva szerint legalább ezernyolcszáz ukrán katona esett el vagy sebesült meg a fronton. A háborús gépezet azonban nem áll meg, az Egyesült Államok hamarosan további 2,3 milliárd dollárnyi, vagyis mintegy 844 milliárd forintos katonai támogatást jelent be Kijevnek. A csomag Joe Biden amerikai elnök felhatalmazásával légvédelmi eszközöket, lőszert és a Patriot rendszerek rakétáit is tartalmazza. „Ukrajna nincs egyedül, és az Egyesült Államok soha nem fog meginogni a támogatásában. Mintegy ötven szövetségesünkkel és partnerünkkel együtt továbbra is biztosítani fogjuk azokat a fegyvereket, amelyekre Ukrajnának szüksége van ahhoz, hogy visszaszorítsa, és elrettentse az oroszokat az agressziótól" – fogalmazott Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter, aki szerint Ukrajna helye a NATO-ban van. Az Egyesült Államok kitart Ukrajna támogatása mellett. További jó hírek is várhatnak Ukrajnára a jövő heti washingtoni NATO-csúcstalálkozón – számolt be róla az Ukrajinszka Pravda. A portál egy magas rangú amerikai diplomatára hivatkozva azt írta: meghallgatásra találhat Kijev Patriot légvédelmi rendszerekre vonatkozó kérése, de más pozitív bejelentésekre is lehet számítani. Közben sötét fellegek gyülekezhetnek az ukrán haderő főparancsnokának feje felett. Lapinformációk szerint a napokban szóba került Olekszandr Szirszkij leváltása, amiért megtagadta Volodimir Zelenszkij utasítását egy nagyszabású offenzíva elindítására. A főparancsnok szerint ugyanis egy ilyen művelethez nem volt elég katonájuk és felszerelésük. Az Európai Unió is mindent megtesz hogy pénzzel és fegyverekkel támogassa Ukrajnát. Miközben a tagállamok is fegyverkeznek. A lengyel kormányfő, Donald Tusk kedden fogadta Varsóban a német kancellárt. Tusk arról beszélt: Berlinnek kell az európai védelem és biztonság vezetőjévé válnia, és az EU-nak fel kell építenie a világ legerősebb hadseregét. „Képesek vagyunk, hogy a világ legnagyobb katonai ereje legyünk. Ami meggátol bennünket az a koordináció és a fegyverekre, technológiára vonatkozó döntések hiánya. A globális helyzet egy-két év múlva drasztikusan megváltozhat. Magunkra kell számítanunk" – közölte a lengyel kormányfő. Donald Tusk lengyel miniszterelnök Olaf Scholz német kancellárt fogadta Varsóban. A német kancellár pedig kijelentette: Varsó és Berlin vezető szerepet akar betölteni a NATO keleti védelmében. „Lengyelország biztonsága egyben Németország biztonsága is. Ki fogunk állni a NATO-ban és az EU-ban is. Ez azt jelenti: közösen vállalunk vezető szerepet a Balti-térségben és a NATO keleti szárnyának védelmében" – mondta Olaf Scholz. A háború legnagyobb nyertesei a fegyvergyárak és a fegyverkereskedők. Az Egyesült Államok hadiiparának nyeresége meredeken emelkedik, amit szorosan követ a német fegyvergyártás is. A németországi fegyverexport már tavaly is történelmi rekordot ért el, amit a legfrissebb adatok szerint az idei év első fél évében újabb 30 százalékkal felülmúlt. A bővülés kétharmada pedig az Ukrajnába küldött fegyvereknek köszönhető. Az amerikai védelmi miniszter közölte: a közelgő NATO-csúcstalálkozón a szövetségesek lépéseket tesznek annak érdekében, hogy „hidat építhessenek Ukrajna NATO-tagsága felé". Kiemelt kép: Az ukrán 43. tüzér dandár katonái 2SZ7-es Pion önjáró löveggel tüzelnek (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)