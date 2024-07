Lezuhant a georgiai légierő egyik vadászgépe, a pilóta meghalt

A Szuhoj Szu–25 típusú csatarepülőgép balesetének körülményei egyelőre tisztázatlanok, a hatóságok vizsgálatot indítottak.

A tárca nem közölte a szerencsétlenség pontos helyszínét, ám az X közösségi platformon az a hír terjed, hogy az ország délkeleti részén, Bolnisi város közelében történt a tragédia.

Georgian Su-25 aircraft crashed today during a military exercise killing the pilot Kakhaber Zurabishvili.

The crash occurred near the town of Bolnisi.

Georgia’s Air Force has a limited number of Su-25 jets. pic.twitter.com/EjWTptfZ3x

— War Intel (@warintel4u) July 2, 2024