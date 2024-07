Tűzoltókra zuhant egy fémszerkezet New Yorkban, hárman súlyosan megsérültek

Kórházba került három tűzoltó miután egy manhattani tűzesetben rájuk omlott két üzlethelyiség cégtáblája.

Three NYC firefighters wounded after metal shop awnings fall and crush them during fire https://t.co/JCEUPOfw8T pic.twitter.com/2Igr52fYNV

— New York Post (@nypost) June 30, 2024