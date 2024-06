Többen meghaltak és sokan megsérültek egy gázrobbanásban a törökországi Izmirben

Ali Yerlikaya török belügyminiszter közölte, hogy előzetes vizsgálatok szerint a robbanást szivárgó gáz válthatta ki a város egyik éttermében. Hozzátette, hogy az ügyészség nyomozást indított az ügyben.

A tartományi kormányzó szerint a sérültek közül többen életveszélyes állapotban vannak.

Turkey blast:

– Explosion near courthouse in Izmir

– 10 injured

– 2 „attackers” killed, 1 at large – local media https://t.co/dVkDejA1fU pic.twitter.com/ifRxnBOxCE

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 5, 2017