Százötven évente egyszer történik meg, az amerikai túrázó testközelből élte át a tomboló vihart

A megtestesült nyugalom szállta meg azt a férfit, aki a minap a Utah állambeli Morning Glory túraútvonalon egy erős esőzés után leereszkedett egy kötéllel a hegyről, miközben alig pár méterre tőle cunamiként zúdult le a szikláról a felgyülemlett esővíz.

Climber coolly rappels down cliff next to raging muddy waterfall after ‘once-in-150-years’ storm, dramatic video shows https://t.co/Wh3IkInFlm pic.twitter.com/HpBr05nXmX

— New York Post (@nypost) June 28, 2024