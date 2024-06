A legmagasabb fokú terrorkészültség van érvényben Szerbiában, miután szombaton nyílpuskával nyakon lőttek egy csendőrt a belgrádi izraeli nagykövetségnél. Az elkövető radikalizálódott iszlamista volt, és a gyanú szerint segítői is voltak. A szerb elnök azt mondta: nincs kegyelem a terroristáknak, mindegyiket le fogják vadászni.

A kórházban látogatta meg Aleksandar Vučić szerb elnök azt a csendőrt, akit szombaton az izraeli nagykövetség előtt az őrhelyén lőtt nyakon egy nyílpuskával egy iszlamista merénylő.

Az államfő azt mondta: Szerbiában nincs kegyelem a terroristáknak.

„Vadászunk rájuk és csak idő kérdése mikor kapjuk el őket. Tudjuk a nevüket és minden adatukat, folytatjuk a munkánkat és be is fejezzük. A legfontosabb, hogy a mi hősünk, Milos Jevremović életben van. Megmutatta hogyan kell reagálni egy ilyen helyzetben, mi pedig leszámolunk a terrorizmussal Szerbiában” – fogalmazott Aleksandar Vučić szerb elnök. A szerb rendőrség különleges egysége még szombaton egy, a merénylet közelében található lakásba tört be, ahol

őrizetbe vettek egy férfit, aki kapcsolatba hozható külföldi terrorista csoportokkal.

A szerb belügyminisztérium felvételén látszik, a gyanúsítottat földre teperték és megbilincselték. Úgy tudni, ő adott utasítást a merénylőnek a támadásra, és segített a szervezésben is. Rajta kívül még egy férfit vettek őrizetbe a szombati terrorakció ügyében.

A támadás Izrael diplomáciai képviseletének kapujában történt, Belgrád Dedinje negyedében, ahol számos ország nagykövetsége található. A terrortámadás szombaton délelőtt 11 óra körül történt, amikor a merénylő benyitott a követség kapuján, majd

nyílpuskával meglőtte az őrséget teljesítő egyenruhást.

A megsebesült csendőr előkapta fegyverét, és több lövést is leadott a támadóra, aki nem sokkal később meghalt.

A belügyminiszter a szerb állam ellen irányuló terrortámadásnak minősítette az esetet, és a mobiltelefonján mutatta meg az elkövetőt, aki feleségével együtt szerepel egy fényképen.

Ivica Dačić azt mondta, hogy

az elkövető a 25 éves Miloš Zujović volt, aki áttért az iszlám hitre, és azóta Salahudinnak hívták.

A rendőrség átkutatta a Novi Pazarban található otthonukat is. Mint mondta, a férfi a héten vásárolta meg fegyverét, a számszeríjjat egy belgrádi üzletben.

A belügyminiszter szerint a szombati támadás több, a vahabita szélsőséges iszlamista mozgalommal kapcsolatban álló emberhez köthető.

A balkáni vahabizmus központja Bécsben van, követőiket innen irányítják.

„Miután a főügyész hivatalosan is terrortámadásnak minősítette az esetet, én mint Szerbia belügyminisztere elrendeltem a vörös riasztást, a legmagasabb fokú terrorkészültséget az országban” – mondta Ivica Dačić szerb belügyminiszter hozzátéve, ez azt jelenti, hogy Szerbia-szerte több rendőr és csendőr lesz az utcákon. Szerbiában 280 ezer muszlim él, a legtöbben Szandzsak régióban. A keresztény vallásúak után az iszlám követőiből van a legtöbb az országban.

Szerbiában több radikális iszlamista csoport is jelen van,

akiknek jelenléte azóta erősödött meg, hogy az országba jelentős számú migráns érkezett a közel-keleti térségből.