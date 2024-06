Elnöki ügy: kritika zúdult Bidenre, az elemző szerint fontos dolgot nem sikerült bizonyítania

Már a legnagyobb amerikai lap, a New York Times is arra kérte Joe Bident, hogy szálljon ki az elnöki tisztségért folyó versenyből, mert már alkalmatlan a feladatai ellátására. Az amerikai elnök már a demokrata párton belül egymás után kapja a kritikákat azután, hogy leszerepelt a Donald Trump elleni vitája során. Joe Biden a bírálatok ellenére sem hajlandó visszalépni. A hirado.hu-nak Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója úgy fogalmazott, hogy Joe Bidennek bizonyítania kellett volna, hogy képes vezetni az Egyesült Államokat, de ez nem sikerült neki.

Pánik és zavarodottság – a demokraták Biden jövőjét mérlegelik. Ezzel a címmel jelent meg írás az amerikai elnökjelöltek csütörtöki vitájáról a brit BBC weboldalán.

De a tengerentúli médiumok sem fogalmaztak másként.

A New York Times szerkesztőbizottsága egyenesen arra szólította fel Joe Bident, hogy szálljon ki az elnöki posztért folyó versenyből,

mert annyira gyengén teljesített a Donald Trump elleni vitában.

Elemzők sora próbálja megfejteni, mi lesz Joe Biden és a Demokrata párt következő lépése. A vita után ugyanis egyértelmű jelzéseket kapott az elnök, hogy ideje hátrébb lépnie.

Joe Biden azonban már a pénteken néhány órával a vita után Észak-Karolinában egy kampánygyűlésén elismerte ugyan, hogy gyengén szerepelt a vitában, ugyanakkor véget vetett a találgatásoknak és azt mondta,

folytatja az elnökségért folyó versenyt.

„Tudom, hogy nem vagyok fiatal. Emberek, én nem járok már olyan könnyedén, mint valaha. Nem beszélek olyan gördülékenyen, mint korábban. Nem vitatkozom úgy, mint régen. De tudom, hogy mit kell csinálni és azt is, hogy ezt a munkát, hogy kell elvégezni” – mondta a 81 éves Joe Biden arra utalva, hogy az elnöki feladatokat idős kora ellenére el tudja látni.

A kampánygyűlésen úgy fogalmazott, nem indulna újra az elnöki posztért, ha nem lenne biztos magában. Az amerikai elnökségért folyó versenyből kilépni csak saját döntéssel lehet.

Közben Donald Trump is folytatta kampányát. Pénteken a Virginia állambeli Chesapeake-ben tartott választási gyűlést. Trump mintegy 60 perces beszédében az előző este történtekkel kapcsolatban kijelentette, a Joe Bidennel folytatott vitája rámutatott annak fontosságára, hogy az amerikaiak kompetens elnököt válasszanak meg.

„Minden amerikai láthatta, hogy ez a verseny az erő és a gyengeség, a kompetencia és az inkompetencia, a béke és a háború között dől el. Tetszik nekik a háború. Szeretik a háborút. Imádnak embereket ölni. Önök tudják, én az az elnök voltam, aki hosszú évtizedek után nem kezdett háború” – mondta Donald Trump hozzátéve,

ha ő a lenne az amerikai elnök, nem zajlana háború Ukrajnában, és nem jelentek volna meg orosz atom-tengeralattjárók sem Kubánál, sem az Egyesült Államok partvidéke közelében.

Végül Donald Trump úgy fogalmazott: nem az a kérdés, hogy Joe Biden túl tud-e élni egy 90 perces nyilvános televíziós vitát, hanem az, hogy az ország túl tud-e élni további 4 évet ilyen elnök vezetése mellett.

Kiszelly: Joe Bidennek bizonyítania kellett volna, hogy képes vezetni az Egyesült Államokat, nem sikerült neki

Joe Bidennek pont azt kellett volna bebizonyítani, hogy még képes négy évig vezetni az Egyesült Államokat. Ezt nem sikerült bemutatnia, ezért aggódnak most a demokraták – fogalmazott a hirado.hu-nak Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója elmondta, az amerikaiak nem akarják egy olyan emberre bízni az országukat, aki nem tud jó döntéseket hozni.

Kiszelly kifejtette, hogy a demokraták alapszabálya szerint még lehetséges, nem késő esetleg új jelöltet állítani, ugyanis augusztusban lesz Illinois államban az elnökjelölő konvenció.

A szakértő szerint fontos megjegyezni, hogy Donald Trump nagyon jó témákat hozott fel a vitán, ugyanis ezt a választást most nem a külpolitika fogja meghatározni, hanem az Egyesült Államokon belüli gazdasági helyzet, illetve a migráció kérdése.

Mint mondta, Joe Biden nehéz helyzetbe került, mivel bár a demokraták inflációcsökkentési törvényével elindult egy gazdasági növekedés, viszont a kamatok magasan maradtak, tehát hiába keres jobban egy amerikai állampolgár, ha többet kell a törlesztésre fordítania. Ezzel szemben Donald Trump vezetése alatt a koronavírus-járványt megelőzően egy olyan növekedés volt megfigyelhető, amit az emberek a saját bőrükön is éreztek. A másik a migráció kérdése, a demokraták fellegvárának számító északi városok megteltek illegális migránsokkal az elmúlt négy évben. Ezzel szemben Donald Trump alatt jelentősen alacsonyabb volt a migráció.

Ki lehetne az új jelölt?

A Mandiner összefoglalójában arról írt, hogy amennyiben Joe Biden visszalépne, az elnök által is támogatott jelölt valószínűleg Kamala Harris alelnök lenne.

Azonban nagy kérdés, hogy a párt beállna-e a népszerűtlen Harris mögé.

Az alelnök mellett szólhat, hogy ellentétben bármelyik más demokratával, ő érvelhet azzal, hogy van mögötte választói akarat, hiszen Joe Bidennel végigkampányolta az előválasztást. Arra nincs nagy esély, hogy a delegáltak fellázadjanak Joe Biden ellen; arra azonban van, hogy a párt vezetésének kinyilvánított akarata ellenére is fellázadjanak Harris jelölése ellen.

A vita utáni órákban két demokrata nevét emlegették az amerikai médiában, mint lehetséges elnökjelölt.

Az egyik Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója, a másik pedig Gretchen Whitmer, Michigan kormányzója.

Mindketten hatvan év alattiak, és a párton belül nagy népszerűségnek örvendenek. Ami ellenük szól, az az, hogy a demokratákon belül is progresszívnak számítanak, ami miatt nem biztos, hogy meg tudnák nyerni azokat a fontos független szavazókat, akiket Biden elvitt 2020-ban.

Gyakran emlegetett név még Michelle Obama is, aki azonban közismerten nem szerette Washingtont, és többször kifejezte, hogy nem akar politikai pályára lépni. Barack Obama kiállása Biden mellett szintén azt üzeni, hogy valószínűleg nem lesz újabb Obama jelöltje a demokratáknak.

A volt first lady elképesztő népszerűsége miatt azonban nem lehet teljesen elvetni azt az opciót, hogy a párt vezetése meggyőzi, hogy induljon. Amennyiben augusztus előtt félreállna Joe Biden, könnyen előfordulhat, hogy egy olyan név bukkan fel, amelyet egyelőre senki nem dobott be. Azonban az is megtörténhet, hogy az első pánik után a párt visszaáll Joe Biden mögé, és mégis ő marad a demokraták jelöltje – lesz, ami lesz alapon – írta a Mandiner.

Kiemelt kép: illusztráció