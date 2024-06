Életfogytiglant kaphat a wyomingi tini, aki a szerelmét védelmező iskolatársát késelte halálra

A 15 éves Dominique Antonio Richard Harris életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, miután szerdán ártatlannak vallotta magát a Bobby Maher ellen elkövetett gyilkosság vádjában. Harris, aki ellen felnőttként indult eljárás, a bírósági feljegyzések szerint elismerte a rendőrségnek, hogy lefogta Bobbyt, hogy segítsen bűntársának, a 15 éves Jarreth Plunkettnek leszúrni őt.

Védőbeszédében Harris azt állította, hogy csak azért szorította le Bobbyt a földre, hogy biztos legyen abban, hogy a verekedésnek vége, azonban az április 7-i támadásról készült felvételeken látszik, hogy a földre nyomta Mahert, majd erősen odaszorította, miközben Jarreth Plunkett kétszer megszúrta a 14 éves fiút.

Wyoming teen killed protecting girlfriend was held down by one attacker while the second hacked him to death: prosecutors https://t.co/apuYquuZga pic.twitter.com/UNzy85C6k5

— New York Post (@nypost) June 27, 2024