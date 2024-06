Orbán Viktor: Szégyenteljes megállapodást kötött a néppárt, a szocialisták és a liberálisok

Magyarország nem támogatja, hogy Ursula von der Leyent ismét az Európai Bizottság elnökévé válasszák – közölte Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte: az unió csúcsvezetői pozícióinak jelöltjeiről az Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok a választói akarat figyelmen kívül hagyásával és azzal szembemenve állapodtak meg. Orbán Viktor azt mondta: ez szégyenteljes.

Kétnapos uniós csúcsot tartanak Brüsszelben. A találkozóra kora délután érkeztek meg a 27 tagország vezetői. A témák között egyebek mellett Ukrajna támogatása szerepel, de várhatóan pénteken megszületik a döntés is az EU legfontosabb vezetői pozícióit betöltő személyekről.

Az Európai Néppárt az Európai Bizottság eddigi elnökét, Ursula von der Leyent jelölte ismét a tisztségre.

António Costa lehet az Európai Tanács elnöke, miután a szocialisták a korábbi portugál miniszterelnököt javasolták.

Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét pedig a liberálisok jelöltek az észt miniszterelnök, Kaja Kallas személyében.

„Nekem, mint miniszterelnöknek Ursula von der Leyen egy jó jelölt a bizottság elnökének. Kaja Kallas pedig nagyon jó lesz külügyi vezetőnek, mert meg kell védenünk a külügyi kapcsolatainkat. Ahogy a biztonság védelme is fontos, és Európának egységesnek kell maradnia, és ezért lesz jó kompromisszum António Costa” – fogalmazott a liberális Evika Silina lett miniszterelnök.

Az új vezetők megválasztásánál az EP-választások eredményét kellene figyelembe venni. A mostani jelölteket viszont egy hárompárti koalíció választotta ki a színfalak mögötti egyezkedéseken, a jelölési folyamatba egyetlen másik pártot sem vontak be.

„Elég világos üzeneteket kaptunk a választásokon, és most gondoskodunk arról, hogy a politikai üzenetet beépítsük a programunkba, ami azt jelenti, hogy újra a versenyképességre, a biztonságra és a védelemre kell összpontosítanunk, valamint arra, hogy a digitális és a zöldátmenet során senki ne maradjon le” – közölte Roberta Metsola, az EP elnöke, aki az Európai Néppárt támogatásával szintén újabb mandátumot kaphat.

Szégyenteljes megállapodást kötött a néppárt, a szocialisták és a liberálisok, Magyarországnak pedig nincs oka ezt támogatni

– közölte Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte: a megállapodást nem az eddigi teljesítmény vagy programok mentén, hanem pártalapon és a hatalmi osztozkodás jegyében hozták meg.

„Pimaszság az európai választókkal szemben, akik többségükben a jobboldalra szavaztak és szerettek volna egy jobboldali európai vezetést látni. De a néppárt begyűjtötte a jobboldali szavazatok egy részét, majd elvitte balra, és így

becsapták az európai választókat. Ez a most létrejött koalíció az a hazugság és a becsapás pártkoalíciója,

amely se az elmúlt öt év rossz teljesítményét nem veszi figyelembe, se a következő szakaszra szóló programokról nem szól, csak hatalmi osztozkodásról” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarország Ursula von der Leyent azért sem tudja támogatni, mert a bizottság elnöke a jogállamiság eszközét párt- és politikai alapon használta Magyarországgal szemben.

Az M1-et Brüsszelből tudósító Baraczka Eszter elmondta, hogy a védelem és biztonságpolitika kérdése van terítéken az uniós csúcson, Ukrajnával kezdték, és ezután még külpolitikai témák lesznek napirenden, és ez után következik az a napirendi pont, amely nagyon heves vitákat váltott ki, hogy kik kerüljenek az uniós intézmények élére.

Baraczka Eszter emlékeztetett rá, hogy

kedden született egy szűk körű alku, amely heves bírálatokat váltott ki.

Az olasz miniszterelnök például nagyon hangosan és temperamentumosan tiltakozott. Ez valamennyire hatott a vezetőkre, legalábbis a nyilatkozataik ezt tükrözik, hiszen az osztrák kancellár azt mondta, Melonit is be kell vonni az egyeztetésekbe, mert neki általában vannak jó ötletei, és Olaszország egyébként is nagyon fontos partnere Ausztriának. A görög miniszterelnök, aki a néppárt fő tárgyalója volt, pedig azt mondta, hogy nem akarták megbántani Melonit, senkit sem akarnak kizárni semmiből, ám hozzátette azt, hogy a hárompárti javaslat szerinte tükrözi a többség akaratát.

A német kancellár, aki a szocialisták egyik tárgyalója volt, azt mondta, politikai megegyezésre jutottak, de ez csak egy álláspont, a döntést a 27 tagállam vezetője fogja meghozni, hiszen valamennyi tagállam egyformán fontos. A másik néppárti tárgyaló, a lengyel miniszterelnök is kiemelte, hogy csak azért állapodtak meg előre, hogy elősegítsék a döntéshozatalt, ám a döntés itt fog megszületni majd a 27 vezető között.

A szavak szintjén megbánás tapasztalható, de ettől függetlenül mindenki úgy tudja, hogy ez a három név lesz a befutó

– mondta Baraczka Eszter.