Egy 12 éves volt a nap hőse, aki osztálytársa után ugrott a vízbe Rhode Islanden

„Tudtam, hogy segítenem kell neki. Gondolkodás nélkül beugrottam a vízbe, és odaúsztam hozzá” – mesélte Alex Dupuis, aki osztálytársaival egy kiránduláson vett részt. Alex a barátaival a parton játszva vette észre, hogy osztálytársa a vízben van és kapálózik, küzd azért, hogy a víz felszínén tartsa magát. A hatodikos tanuló azonnal a vízbe ugrott, hogy segítsen.

12-Year-Old Rescues Classmate Struggling to Swim During Class Field Trip: ‘I’ve Got to Help Him’

Source: People

To read more, click the image below. https://t.co/ISBjuE2zNH

— AOL.com (@AOL) June 26, 2024