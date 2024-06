Zongora helyett politika: Zelenszkij egyik fő támogatója, Mark Rutte a NATO következő főtitkára

Volodimir Zelenszkij egyik fő támogatója, Mark Rutte lesz a NATO következő főtitkára. Orbán Viktor miniszterelnök egészen addig nem támogatta Rutte főtitkári törekvéseit, míg ígéretet nem kapott a holland politikustól arra, hogy hazánknak nem kell részt venni Ukrajna katonai támogatásában.

Az Észak-atlanti Tanács határozata alapján Mark Rutte lesz a NATO következő főtitkára, a leköszönő holland miniszterelnök október 1-től tölti be főtitkári tisztségét, amikor Jens Stoltenberg mandátuma a szövetség élén eltöltött tíz év után lejár.

Mark Rutte Hollandia leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke, az Európai Unió huszonhét tagállamának vezetői közül pedig a második legtöbb ideig kormányfői posztot betöltő politikusa, akit ebben a tekintetben csak Orbán Viktor magyar miniszterelnök előz meg.

Az 57 éves holland politikus nőtlen és nincs gyermeke. Mark Rutte fiatalon zongoraművész akart lenni, aztán az üzleti életből sodródott a politika világába; 14 évig tartó miniszterelnöksége alatt

több kormányválságot, előre hozott választást és korrupciós botrányt is túlélt.

2006 és 2023 között a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) párt elnöke volt. A VVD 2010-es választási győzelmét követően pedig Hollandia miniszterelnöke lett, ám kormánya 2012-ben összeomlott, az előre hozott választást azonban újra megnyerte. A 2017-ben Rutte pártja megalakíthatta harmadik, négypárti koalícióját, mely 2021-ben egy családtámogatásokkal kapcsolatos botrány miatt lemondásra kényszerült. Mark Rutte ezt a válságot is átvészelte, a kiírt választást ismét megnyerte.

A Rutte vezette kormánykoalíció 2023-ban ismét összeomlott, miután nem sikerült megegyezni a Hollandiába érkező menedékkérők kezeléséről. Ezt követően munkáját ügyvivő miniszterelnökként folytatta, és bejelentette, hogy nem méreti meg magát a következő választáson. Miniszterelnöki regnálását belpolitikai viharok jellemezték. A klímavédelmi célokra hivatkozva Rutte drasztikus megszorításokat jelentett be,

igyekezett térdre kényszeríteni a holland agráriumot, földelkobzásokról és állatállomány-gyérítésről szóló nyilatkozataira azonban a holland gazdák országos tiltakozáshullámmal reagáltak és letették az alapjait az Európa-szerte kirobbanó gazdatüntetéseknek.

Mark Rutte egész életében Hágában élt. Éles kritikusa Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, megítélése szerint a NATO-nak erősnek kell lennie Moszkvával szemben. A leköszönő holland kormányfőt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök komoly támogatójaként tartják számon. Rutte már 2023-ban is bejelentkezett a NATO-főtitkári posztra, miközben társelnöke volt annak a nemzetközi koalíciónak, amely ukrán pilótákat képzett ki és F–16-os vadászgépeket adott Kijevnek. Arról is gondoskodott, hogy Ukrajna támogatása távozása után is garantált legyen, hivatali ideje utolsó időszakában ugyanis

aláírt Ukrajnával egy tíz évre szóló biztonsági megállapodást annak ellenére, hogy az új holland kormánykoalíció legerősebb tagja, a radikális jobboldali Szabadságpárt vezetője, Geert Wilders ezért akkoriban még élesen bírálta.

Így a legutóbbi választások után előállt koalíciós kényszer és a Rutte által aláírt megállapodás determinálja, hogy Hollandia továbbra is Ukrajna politikai, katonai és pénzügyi támogatója lesz.

Orbán Viktor miniszterelnök egészen addig nem támogatta Rutte főtitkári törekvéseit, míg személyes egyeztetésük során nem kapott ígéretet a holland politikustól arra, hogy

hazánknak nem kell részt venni Ukrajna katonai támogatásában.

Mark Rutte holland kormányfő és Orbán Viktor miniszterelnök június közepi tárgyalásuk után, Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozóján Brüsszelben 2024. június 17-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

A magyar kormányfő megegyezett Mark Ruttéval abban, hogy támogatja, hogy NATO-főtitkár legyen, ha cserébe Magyarország lehetőséget kap arra, hogy ne kelljen részt vennie Ukrajna katonai támogatásában.

Mark Rutte szerint a tagországoknak többet kellene költeniük védelemre és fegyvergyártásra, függetlenül attól, hogy ki nyeri ősszel az amerikai választásokat.

Az Egyesült Államok Trump elnöksége óta figyelmezteti szövetségeseit arra, hogy vállalásuk értelmében a GDP-jük minimum 2 százalékát kellene a védelmi kiadásokra fordítaniuk. Az önként vállalt kötelezettséget sok európai ország nem tartja be, Magyarország viszont ezen a területen kiugróan jól teljesít.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Leszek Szymanski