Orbán Viktor: Párizs is támogatja a magyar uniós elnökség programját

Párizs is támogatja a magyar uniós elnökség programját, amelynek középpontjában az európai gazdaság megerősítése áll – ezt mondta az M1-nek a Orbán Viktor, miután Emmanuel Macron francia államfővel tárgyalt Párizsban.

A miniszterelnök hangsúlyozta: megállapodtak a francia-magyar kapcsolatok további erősítéséről, a nukleáris koalícióban való együttműködésről, valamint a védelmi ipari együttműködés kiszélesítéséről.

A miniszterelnök emellett az uniós tisztségek elosztásáról is beszélt a francia elnökkel.

„Kifejeztem azt a véleményemet, hogy Magyarország mindig is talán méretéből és hagyományaiból fakadóan is amellett volt, hogy az európai döntésekbe mindenkit be kell vonni. Az nem jó, hogyha a következő 5 évre a legfontosabb pozíciókat, az ahhoz tartozó programmal együtt párt alapon osztják szét azok, akik magukat erre kijelölték.

Az sosem jó, hogyha az Európai Unióban van kormányzó párt, és van ellenzék, ha van többség és van kisebbség, mindenkit be kellene vonni, ez a lépés azonban inkább a háború és a migrációt támogató pártoknak a koalíciója lett az Európai Unióban, amit Magyarországnak kötelessége ellenezni” – mondta el Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnököt fogadja Emmanuel Macron francia köztársasági elnök az Elysée-palota bejáratában 2024. június 26-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)