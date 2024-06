Megköszönte az ausztrál kormányfőnek Julian Assange, hogy megmentette az életét

Megköszönte az ausztrál kormányfőnek Julian Assange, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója, hogy „megmentette az életét” – közölte szerdán Jennifer Robinson, Assange ügyvédje egy canberrai sajtótájékoztatón.

Assange-t öt év vizsgálati fogság után kedden engedték szabadon a brit hatóságok, miután az amerikai hatóságok vádalku alapján lemondtak az ausztrál férfi kiadatásáról. A WikiLeaks keddi beszámolója szerint Assange elutazott Londonból, és hazatért Ausztráliába.

Robinson elmondása szerint Anthony Albanese ausztrál kormányfő nagy erőkkel közbenjárt Assange szabadon bocsátása érdekében. Canberrai landolása után Assange rögtön telefonon beszélt az ausztrál miniszterelnökkel.

A Wikileaks-alapító egyelőre nem akart a nyilvánosság elé állni, felesége szavai szerint időre van még szüksége, hogy kipihenhesse magát.

A most 52 éves Assange portálja 2010-ben hozzávetőleges becslések szerint több mint tízmillió titkos amerikai diplomáciai táviratot szerzett meg, és ezek jelentős részét átadta médiapartnereinek. 2012-től hét éven át Ecuador londoni nagykövetségén élt politikai menekültként, majd Ecuador kiadta Nagy-Britanniának. Ezt követően öt évet töltött kiadatási őrizetben a szigoráról hírhedt londoni Belmarsh börtönben, miután az Egyesült Államok kérte kiadatását a brit hatóságoktól. Az amerikai igazságügyi minisztérium álláspontja szerint ugyanis az amerikai diplomáciai okmányok szerkesztetlen közzétételével Assange tudatosan sodort súlyos veszélybe olyan emberi jogi és ellenzéki aktivistákat, valamint újságírókat, akik elnyomó rezsimekről és terrorszervezetekről gyűjtöttek adatokat.

Hosszas jogi eljárások után végül kedden olyan vádalku született, amelynek alapján Julian Assange elismerte bűnösségét nemzetvédelmi dokumentumok megszerzésére és nyilvánosságra hozatalára szőtt összeesküvésben, és ennek nyomán az eljáró amerikai bíróság 62 havi – vagyis a londoni kiadatási őrizetben töltött idővel megegyező időtartamú – szabadságvesztésre ítéli, és a büntetést így letöltöttnek nyilvánítja.

Anthony Albanese újságírók előtt elmondta: örül az ügy pozitív lezárásának, amelyet az ausztrálok többsége támogatott. Kifejtette, hogy Ausztrália közvetítőket küldött az Egyesült Államokba, hogy titkos tárgyalásokat folytassanak az ügyben, és ez az erőfeszítés is hozzájárult az Assange szabadon bocsátását lehetővé tevő vádalkuhoz.

„A megállapodás részleteinek kidolgozása eltartott egy ideig. Csak így lehetett megoldani ezt a helyzetet” – mondta az ausztrál kormányfő.

A kiemelt képen: A WikiLeaks alapítója, Julian Assange integet, miután megérkezett a canberrai repülőtérre (Fotó: EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)