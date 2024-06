Korlátozná a jövő évtől Dánia más országok zászlóinak kitűzését a területén

A dán kormány a jövő évtől korlátozná, hogy más országok zászlóit is bármikor kitűzhessék a területén – közölte szerdán a dán igazságügyi minisztérium.

Peter Hummelgaard igazságügyi miniszter a közleményben indoklásként azt írta: a korlátozásra azért van szükség, mert „Dániában az országzászló a legfontosabb nemzeti szimbólum”. Hozzátette, hogy „transzparenseken vagy reklámfelületeken, például sportrendezvényeken vagy tüntetéseken nem lesznek betiltva az idegen zászlók”, tehát a törvénytervezet számos kivételt is tartalmaz. Ilyen további kivételt élveznek majd az észak-európai országok, Grönland, a Feröer-szigetek, Németország, valamint a nemzetközi és regionális szervezetek zászlói. Ezeket szabadon lehet majd továbbra is használni, illetve a világ országainak Dániában található diplomáciai képviseletei is korlátozás nélkül felvonhatják majd lobogóikat a nagykövetségi épületeiken.

Dániában azután került a viták homlokterébe a külföldizászló-használat kérdése, hogy egy dán állampolgár ellen tavaly jogi eljárás indult, mert a háza udvarán felvonta az Egyesült Államok nemzeti zászlaját. Az eljárást a dán legfelső bíróság neki igazat adva azzal zárta le, hogy hatályon kívül helyezte az 1915 óta érvényben lévő, a külföldi zászlók használatát tiltó rendeletet. Ezzel a döntéssel azonban a dán kormány nem értett egyet, ezért kezdte el a hamarosan benyújtandó törvényjavaslat kidolgozását.

A tárca tervei szerint az új szabályozás a parlamenti vitát és jóváhagyást követően, 2025 január 1-jétől lépne életbe.