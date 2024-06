Elpusztult a világ legmagasabb kan kutyája

A hároméves, Kevin nevű kutya hirtelen megbetegedett, és egy műtét után elpusztult, épp néhány nappal azután, hogy rekordmagasságát hivatalosan is bejegyezték.

Gazdái elmondása szerint hatalmas termetű, már-már túlságosan barátságos természetű kedvencük mindenhol nagy figyelmet keltett. Hátsó lábára állva 213 centiméter magas volt. Kevin legszívesebben a kanapén szunyókált, és remekül kijött a házban tartott macskákkal is.

World’s tallest dog dies just weeks after receiving Guinness World Record

Kevin, a Great Dane and the world’s tallest male dog, died shortly after being recognized by Guinness World Records.

He fell ill and had an unexpected surgery before passing away.

His family in West Des… pic.twitter.com/ZAAFpFfmd2

— window0 (@wendow0) June 25, 2024