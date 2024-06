Borrell: Nem történt előrelépés a Szerbia és Koszovó közötti kapcsolat rendezését célzó megállapodás megvalósításában

Nem történt előrelépés az egy évvel ezelőtt kötött, Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatot rendezését célzó megállapodás megvalósításában – jelentette ki Josep Borrell az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, a két ország kapcsolatának rendezését célzó úgynevezett Belgrád-Pristina párbeszéd szerda este befejeződött ülését követően.

A főképviselő hangsúlyozta: mindkét fél felelős azért, hogy nem teljesítették, amit ígértek. Borrell szerint a végrehajtás elmaradása a felek számára hatalmas veszteség a lehetőségek szempontjából.

„A megállapodás részeként sikerült a Belgrád-Pristina párbeszédben a legérzékenyebb kérdésekkel foglalkozni, beleértve a kisebbségi jogok kérdését is, egyes koszovói többségi települések társulási közösségének létrehozásával. Megállapodtunk ebben, de még nem történt semmilyen lépés a végrehajtás felé” – hangoztatta.

Mint mondta, végül nem került sor háromoldalú találkozóra, mert Koszovó nem állt készen arra, Albin Kurti miniszterelnök nem volt hajlandó részt venni a tanácskozáson és feltételeket szabott a párbeszédben való további részvételükhöz. „Ezeket a feltételeket Szerbia nem volt hajlandó teljes mértékben teljesíteni alkotmányos korlátokra hivatkozva, de Aleksandar Vucic szerb elnök jelezte, hogy kész megvizsgálni a megállapodási lehetőségeket” – tette hozzá.

„A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne elindítani a megállapodás végrehajtását. És következésképpen arról, hogy hogyan folytatódjon a normalizációs folyamat” – mondta Borrell.

Felhívta a figyelmet, hogy az EU nem helyettesítheti a feleket a megállapodás végrehajtásában, mert szerepe a párbeszéd támogatására korlátozódik. Véleménye szerint mindkét állam vezetőjének konstruktív magatartást kell tanúsítania, ha olyan eredményeket akarnak elérni, amely segíti őket európai integrációs törekvéseikben. Bejelentette, hogy az unió részéről a munka folytatódik tovább, a megbeszéléseket tárgyalói szinten jövő héten Brüsszelben folytatják.

Borrell felhívta a figyelmet arra is, hogy a közelmúlt kihívásai és nehézségei ellenére voltak sikerek is, előrelépés történt az energiamegállapodások végrehajtásában, ami fontos lépés volt a több mint 20 éve tartó, szabályozatlan gyakorlat megszüntetése felé, amelynek értelmében a Koszovó északi részén élő szerbek nem fizetnek az áramért. Emellett lehetővé vált, hogy Koszovó és Szerbia minden polgára szabadon utazhasson a két ország között, csupán a személyi igazolványát használva. Továbbá megoldódott a szerbiai és koszovói rendszámtáblák kölcsönös elismerésének kérdése is – tette hozzá.