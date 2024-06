Kína felszólította az EU-t az orosz hadiipar támogatásával vádolt vállalatai ellen hozott szankciók visszavonására

Peking kedden felszólította az Európai Uniót, hogy vonja vissza az Oroszország ellen e héten elfogadott tizennegyedik szankciós csomagjából azokat a büntetőintézkedéseket, amelyek kínai vállalatokra is kiterjednek.

Az uniós külügyi tanács szankciós listáján szereplő 19 kínai céget azzal vádolják, hogy tevékenységükkel Oroszország Ukrajna elleni agresszióját támogatták. Az érintett cégekre mostantól szigorú korlátozások vonatkoznak „kettős felhasználású, Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának megerősítésére felhasználható termékek és technológia” értékesítése miatt.

Mao Ning külügyminisztériumi szóvivő kijelentette, hogy „a kínai és az orosz vállalkozások közötti normális cserekapcsolatok és együttműködés fejlesztése nem irányul egyetlen harmadik fél ellen sem”, ezért Peking tiltakozik „a nemzetközi jogban megalapozatlan egyoldalú szankciók” ellen, valamint felszólítja az EU-t a kínai cégekre vonatkozó megszorítások visszavonására.

„Megtesszük a szükséges intézkedéseket a kínai vállalkozások törvényes jogainak és érdekeinek határozott védelmében”

– hangsúlyozta.

Az EU Oroszország elleni új szankciócsomagja, amely egyebek mellett az orosz pénzügyi és energiaszektorban, valamint a kereskedelem területén tevékenykedő orosz vállalatokat sújtja, és fellép a korlátozó intézkedések kijátszásával szemben, 61 újabb vállalattal bővítette az orosz hadiipar közvetlen támogatásával vádolt szervezetek listáját, így az összesen 675 céget érint.

A listára újonnan felvett cégek között szerepel több hongkongi székhelyű vállalat, valamint két globális műholdgyártó óriáscég is, amelyek a vádak szerint az ukrajnai háborúban is bevetett orosz Wagner zsoldoscsoport számára is értékesítettek műholdakat, illetve műholdfelvételeket.

Peking határozottan tagadja Washington és az EU azon vádjait, amelyek szerint – még ha nem is szállít közvetlenül fegyvereket Oroszországnak – alkatrészeket és felszereléseket ad el a moszkvai hadiiparnak.

Az EU szankciós listájára felvett 61 új szervezet mintegy felét oroszországi székhelyű vállalatok teszik ki, a 19 érintett kínai vállalat mellett kilenc törökországi, két kirgizisztáni, egy indiai, egy kazahsztáni és egy egyesült arab emírségekbeli cég is szerepel.

Kiemelt kép: Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy pekingi sajtóértekezleten 2023. október 9-én. (Fotó: MTI/EPA/Vu Hao)