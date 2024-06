A nyugati fegyvertámogatás miatt hadianyagból van elég Ukrajnában, a katonák azonban emberhiányra panaszkodnak

Egy idős nő meghalt, többen megsérültek, miután hajnalban ukrán dróntámadás érte az oroszországi Belgorodot. A megye kormányzója szerint számos épületben és gépkocsiban is kárt tett a támadás. Közben több ukrán várost is orosz légicsapás ért. A Donyeck megyei Pokrovszkban legkevesebb öten meghaltak, negyvenen pedig megsérültek, miután két orosz rakéta csapódott be a városban. A fronton közben az ukrán katonák az emberhiányra panaszkodnak. A kijevi hadvezetés az elmúlt hónapokban kénytelen volt Harkiv megyébe átcsoportosítani erőit az ott elindított orosz offenzíva miatt.

Meghalt a fiam – panaszolta egy ukrán férfi, majd körbesétálta azt az autóroncsot, amiben állítása szerint a fia ült, amikor hétfőn orosz rakétatámadás érte Pokrovszk városát. Az itt élők beszámolói szerint a Donyeck megyei települést fél óra különbséggel két légicsapás is érte. „Az első rakéta becsapódása után olyan sokkos állapotba kerültünk, hogy nem mentünk az óvóhelyre. Itt ültünk teljesen döbbenten, aztán jött a második robbanás” – mondta egy nő, akinek az udvarán házméretű krátert hagyott az egyik becsapódó rakéta. Az ukrán rendőrség szerint a légicsapásnak halálos áldozatai vannak, és negyvennél is több sérült. Pokrovszk a frontvonaltól mindössze 24 kilométerre található. Az itt élők arról beszéltek, hogy a két év háború romhalmazzá változtatta a városukat. „Pokrovszknak vége. Az iskolák, a kollégium, a pékség, mind megsemmisült. Eddig egyedül csak a mi szomszédságunkat nem érte találat” – mondta egy férfi. A fronton közben az ukrán katonák az emberhiányra panaszkodnak. A kijevi hadvezetés az elmúlt hónapokban kénytelen volt Harkiv megyébe átcsoportosítani erőit az ott elindított orosz offenzíva miatt. „Túl kevesen vagyunk, feleannyian, mint amennyien kellene lennünk” – panaszolta egy ukrán katona. Kapcsolódó tartalom Egy orosz lőszerraktár elleni támadásról számolt be az ukrán védelmi minisztérium Az orosz védelmi minisztérium kedd reggeli jelentésében azt írta, hogy a légvédelem éjszaka Voronyezs régió felett megsemmisített egy ukrán drónt. A nyugati fegyvertámogatásnak köszönhetően hadianyagból viszont nincs hiány, és az ukránok ezt kihasználva rendszeres légicsapást indítanak az orosz területek ellen. Kedd hajnalban Belgorodban egy idős nő meghalt, többen pedig megsérültek, miután ukrán dróntámadás érte az orosz megyeszékhelyet. Az ukrán elnök nem sokkal korábban kitüntette a titkosszolgálat dolgozóit, amiért eredményesen derítik fel az oroszországi célpontokat. „Ukrajna hálával tartozik nektek, amiért akadályozzátok az orosz hadi gépezet működését. Már több mint harminc olajfinomítóra és olajtározóra sikerült csapást mérnetek Oroszország területén” – mondta Volodimir Zelenszkij. Az egyik legutóbbi ukrán légitámadás az orosz ellenőrzés alatt álló Szevasztopolt érte. A Krím félsziget központját ennek ellenére a hét elején ellepték a turisták. „Azt mondják, ha félsz a farkastól, akkor ne menj az erdőbe. Mi mégis idejöttünk, és a tengerparton fogunk pihenni. Reméljük, minden rendben lesz. Persze az emberek mindig azt gondolják, hogy úgyse velük történik meg a baj. Amikor elindultunk, eszünkbe se jutott, hogy majd ijesztő lesz itt lenni” – mondta egy nő. A Szevasztopolt ért vasárnapi rakétatámadáshoz az ukránok amerikai gyártmányú ATACMS típusú rakétákat használtak. Az incidensben két gyermek meghalt. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)