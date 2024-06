Földcsuszamlás, jégeső, szélvihar – Európa több országában a csúnyábbik arcát mutatja a nyár

Hatalmas viharok sújtják Európa országait. Lengyelország déli részén a legmagasabb fokú viharriasztást adták ki, vasárnap és hétfőn akár 120 km/órás széllökések is lehetnek a térségben. Bosznia-Hercegovinában pingponglabda nagyságú jégdarabok hullottak az égből, Svájcban pedig még mindig keresik a zermatti földcsuszamlás során eltűnt három embert.

Faágak szakadtak a parkoló autókra Lengyelország déli részén. Szombaton hatalmas viharok kezdődtek a térségben, ami miatt a Meteorológiai és Vízgazdálkodási Intézet a legmagasabb fokú riasztást adta ki.

Az erős szél fákat csavart ki a helyükről, és sok járműben is kárt okozott.

Szakértők szerint az ítéletidő még akár napokig is eltarthat, ezalatt pedig 120 km/órás széllökésekre is számítani kell.

„Nagyon komoly riasztások léptek életbe. A meteorológusok heves esőzéseket és orkán erejű széllökéseket jósolnak a térségben. A 120 kilométeres per órás szél könnyen kitéphet egész fákat, de még óriásplakátokat is kidönthet. Aki teheti, lehetőleg maradjon otthon. Semmilyen körülmények között ne menjenek parkokba vagy erdőkbe, mert a leszakadó faágak balesetveszélyesek” – mondta a helyi katasztrófavédelem szóvivője.

Bosznia-Hercegovinában is viharokkal küzdenek.

Miközben az országot hőhullám sújtja, több városban is pingponglabda nagyságú jégdarabok hullottak az égből. A hatóságok szerint hatalmas anyagi kár keletkezett.

Ennél is súlyosabb a helyzet Svájcban, Lostallo környékén, ahol a viharok és a rengeteg csapadék földcsuszamláshoz vezettek. A mentőszolgálatoknak sokakat ki kellett menteniük a törmelékek alól, azonban több embert így is eltűntként keresnek.

„Az a feladatunk, hogy megtaláljuk őket, és ezért mindent megteszünk. A károkat látva, nehezen tudom elképzelni, hogy túlélőket találjunk, de a hitünk megmarad” – mondta William Kloter, a kantoni rendőrség műveleti vezetője.

Egy kotrógép köveket távolít el a Rhone-ba torkolló Navizence folyó medréből a dél-svájci Chippisben, Valais kantonban, 2024. június 22-én. A Rhone vízszintje egy éjszaka alatt valamelyest csökkent Valais-ban a június 21-i viharos időjárást követően. (Fotó: EPA/Jean-Christophe Bott)

A mentőcsapatok drónokat is helikoptereket is bevetettek a keresés során. A levegőből ráadásul még jobban látszik a károk mértéke. A kiáradt folyók több autót is magukkal ragadtak. Két rendőrnek például csak az utolsó pillanatban sikerült kijutniuk a járművükből, mielőtt azt a víz elsodorta. Számos épület lakhatatlanná vált, öt településen pedig megszűnt az áramszolgálatás. Több száz embert evakuáltak az otthonukból.

Lostallótól csaknem 200 kilométerre nyugatra egy másik földcsuszamlás is hatalmas károkat okozott.

A síparadicsomnak számító Zermattot még pénteken vágta el a külvilágtól egy sziklaomlás,

miközben a megáradt folyók rengeteg épületben tettek kárt. Sok turista az egész szombati napot a vasútállomáson töltötte, várva az első vonatra. Bár estére sikerült helyreállítani a vasúti forgalmat, az autóutak továbbra is járhatatlanok, és a folyók vízszintje is ad még okot az aggodalomra.

Kiemelt kép: Svájc, 2024. június 22. (Fotó: EPA/SAMUEL GOLAY PICTURE TAKEN WITH A DRONE)