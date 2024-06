Egyre távolabbinak tűnik a háború vége: az eredménytelen svájci békecsúcs után Putyin „bambuszdiplomáciába” kezdett

Immár 848. napja tart az orosz-ukrán háború. A múlt hétvégi svájci békecsúcs nem vezetett eredményre, Kijev ezért nemrég bejelentette: a következő nemzetközi konferenciára Oroszországot is meghívják. A Kreml azonban korábban többször is világossá tette, hogy nem áll szándékában részt venni az ukrán béketervezetben. Vlagyimir Putyin közben Észak-Koreában és Vietnamban tárgyal, a CNN tudósítója szerint „bambuszdiplomáciába” kezdett.

Rakétakilövések halltszanak nap mint nap, katonai repülőgépek szinte folyamatosan támadják Ukrajnát. Az áldozatok száma napról napra nő. Harkivban egy 49 éves nő halt meg, miután az udvarába csapódott be egy orosz töltet. De az orosz hadsereg éjjel drónokkal is támadta az ukrán energetikai létesítményeket, aminek következtében 3 dolgozó sebesült meg.

Az orosz-ukrán háborúban zajló folyamatok egyelőre nem a tűzszünet irányába haladnak. A hétvégén Svájcban tartották azt a békekonferenciát, amelyre az oroszokat nem hívták meg. Szakértők szerint a csúcsnak csupán egyetlen kézzel fogható eredménye volt: az Egyesült Államok alelnöke ugyanis bejelentette, hogy

újabb 558 milliárd forintnak megfelelő támogatást nyújt Ukrajnának a harcok folytatására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök még a konferencia előtt közölte: országa hajlandó azonnali tűzszünetre és béketárgyalásra, ha Ukrajna lemond a NATO-tagság tervéről és kivonja csapatait az oroszok által részben vagy egészben elfoglalt területekről. Az elképzelést Kijev elfogadhatatlannak nevezte – hangzott el az M1 Híradóban.

Kim Dzsong Un elsőszámú észak-koreai vezető, a Koreai Munkapárt főtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság első elnöke (k) Vlagyimir Putyin orosz elnököt (b) fogadja Phenjanban 2024. június 19-én. (Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vlagyimir Szmirnov)

Vlagyimir Putyin néhány nappal később Észak-Koreába utazott, ahol együttműködésről állapodott meg Kim Dzsongünnel. Az orosz elnököt hatalmas pompával köszöntötték Phenjanban, ahol négyszemközt is egyeztetett az észak-koreai vezetővel.

„Egy átfogó stratégiai partnerségi megállapodást írtunk alá, ami magába foglalja a kölcsönös segítségnyújtást abban az esetben, ha a megállapodás valamelyik felét agresszió érné” – fogalmazott Putyin, aki felhívta a figyelmet Egyesült Államok és más NATO-országok nyilatkozataira, amelyek nagy hatótávolságú fegyverek, és F–16-os repülőgépek szállításáról szólnak.

Az észak-koreai vezető teljes támogatást ígért Oroszországnak az ukrajnai háborúhoz, és közölte: az a cél, hogy szorosabbra fűzzék az együttműködésüket Oroszországgal.

„Ez a szövetség új, magasabb szintre emelkedett, megalapozva ezzel a két ország vezetésének nagyszerű elképzeléseit és népünk vágyát, hogy erős országot építsenek, miközben szilárdan védjük a békét és a biztonságot” – fogalmazott Kim Dzsongün.

A világ aggódva nézte a találkozót. Észak-Korea ugyanis egy fontos atomhatalom, csakúgy mint Oroszország, amelynek hatezer atomtöltete van, miközben egyetlen rakéta is hatalmas pusztításra képes.

Az Oxfordi Egyetem politológusa a Reutersnek azt mondta: a megállapodás a nyugat számára aggodalomra adhat okot.

„Most már egészen biztosak vagyunk abban, hogy Oroszország és Észak-Korea támogatni fogja egymást a nemzetközi intézményekben. Ezt a találkozó előtt is tudtuk, de most már biztosak lehetünk benne” – fogalmazott a szakértő, aki szerint

a világ kezd visszatérni a hidegháborús időkhöz.

Közben az orosz elnök további szövetségeseket is gyűjt, és már meg is érkezett Vietnamba, ahol szintén szívélyesen fogadták. Ott is az ország vezetésével tárgyal, a fő téma az energia és a biztonság. Vlagyimir Putyin közölte: Oroszország prioritása a stratégiai partnerség megerősítése Vietnammal.

A fejleményeket – úgy tűnik – Ukrajna is figyeli. A háborúban álló ország eddig hallani sem akart arról, hogy Oroszországgal egyeztessen, most mégis fordulat következhet. Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke ugyanis bejelentette: Ukrajna meghívhatja Oroszországot a következő nemzetközi békekonferenciára. A Reuters szerint az ukrán tisztviselők már megkezdték egy második békecsúcs előkészítő munkáit.